«Бессмертный полк», «Эстафета мира», парад и праздничное шествие: какие мероприятия пройдут 9 мая в Ижевске

В столице республики также состоится Парад оркестров, Вахта памяти и Концерт мира.

Ижевск. Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отпразднуют 9 мая жители Удмуртии. Корреспонденты «Сусанина» подготовили обзор мероприятий, которые пройдут в этот день в Ижевске.

С 5 по 10 мая у Монумента боевой и трудовой славы будет проходить Вахта Памяти, посвященная подвигу трудящихся Удмуртии в годы Великой Отечественной войны.

7 мая - «Парад оркестров». Время проведения с 9:00 до 16:30. Мероприятие состоится в сквере Победы, шествие пройдет по улице Наговицына, выступление можно будет посмотреть на площадке у Государственного театра оперы и балета Удмуртии.

9 мая

С 9:00 до 10:00 – возложение цветов, венков и гирлянд к Монументу боевой и трудовой славы.

С 9:30 до 10:00, между второй городской поликлиникой и доской почета Удмуртии и далее по улице Свободы пройдет формирование колонны «Бессмертного полка».

В 10:00 начнется парад и праздничное шествие военно-патриотических объединений, силовых структур, представителей промышленных предприятий Удмуртской Республики.

В 11:00 жители города смогут посетить два мероприятия «Город мастеров» и «На привале Победы». В рамках первого пройдет выставка декоративно-прикладных изделий (улица Наговицына), на площадке второго выступят творческие коллективы (площадь у Госсовета Удмуртии, ротонда за домом правительства).

С 12:30 до 15:30 состоится 68-я традиционная легкоатлетическая «Эстафета Мира».

С 14:00 до 18:00 – интерактивно-развлекательная программа «Салют Победы» (набережная ижевского пруда).

С 15:30 до 21:00 на Центральной площади пройдет праздничная концертная программа.

С 17:30 до 19:30 пройдет «Концерт Мира» на площадке у монумента «Навеки с Россией».

С 19:30 до 21:00 состоится караоке – битва (площадка у монумента «Навеки с Россией»).