Бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртии покупает авто за 1,607 млн руб

В требованиях к комплектации указаны кожаная обивка сидений и климат-контроль.

Ижевск. Удмуртия. Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Удмуртской Республике разместило на сайте госзакупок договор на покупку легкового автомобиля за 1,626 млн рублей. В требованиях к комплектации машины указаны, в частности, кожаная обивка сидений и двухзонный климат-контроль.

В документации закупки сказано, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 мая, дата проведения электронного аукциона намечена на 15 мая 2017 года.

В требованиях к характеристикам автомобиля указан объем двигателя не менее 1995 кубических сантиметров и мощностью не менее 150 лошадиных сил. Машина должна быть оборудована шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Интерьер автомобиля должен включать в себя аудиосистему с 6 динамиками, коммуникационную систему Bluetooth, мультимедийную систему с функцией прокрутки меню, цветной многофункциональный сенсорный дисплей на центральной консоли и цветной многофункциональный дисплей на панели приборов.

Сидения машины, ее многофункциональный руль и селектор управления трансмиссией должны быть обиты кожей. Переносить неудобства дальних поездок пассажирам и водителю помогут двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений и индивидуальные лампы для чтения первого и второго ряда сидений.

Заказчик подумал и о безопасности. В автомобиле должны быть шторки и подушки безопасности, как фронтальные, так и боковые. А также специальная конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи.

«Интересно, что в документации к закупке указаны обязательные характеристики, позволяющие отнести автомобиль к предметам роскоши, закупаемым для нужд государственного учреждения. Например, обязательно наличие датчиков света и дождя. Сиденья, рулевое колесо селектор управления трансмиссией должны быть с кожаной обивкой. Также заказчики требуют, чтобы автомобиль был оснащен круиз контролем и двухзонным климат-контролем. Не совсем понятны причины и обоснованность таких требований к автомобилю. Уверен, что сотрудники данного учреждения смогут спокойно передвигаться на автомобиле за меньшую стоимость. Кроме того в Ижевске производят прекрасные автомобили по гораздо низкой цене, на которых с комфортом можно перемещаться по республике», - сказал информагентству «Сусанин» активист федерального проекта «ЗА честные закупки» Общероссийского народного фронта Марат Хамидуллин.

Бюро МСЭ по Удмуртии является структурным подразделением министерства труда и социальной защиты России.