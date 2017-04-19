Жителям Удмуртии запретят рыбачить с 25 апреля

Нерестовый запрет для любителей будет действовать до 10 июня, для промышленного до 15 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили сроки действия нерестового запрета. Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики, для любителей он будет действовать с 25 апреля по 10 июня, для промышленного рыболовства с 15 апреля по 15 июня.

В этот период под запрет попадут все орудия лова, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук. Также при рыбалке запрещено передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с моторами.

Местами нереста (где запрещена любая рыбалка) в республике являются два участка на Каме – одно в Каракулинском районе от устья реки Буториха до деревни Партизаны, второе в Сарапульском районе от места, расположенного в 500 м ниже железнодорожного моста до населенного пункта Межная.

Нарушителям правил рыболовства грозит административное или уголовное наказание. Штраф для граждан предусмотрен в размере от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от двадцати до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от ста до двухсот тысяч рублей. Возможна также конфискация судна и орудий лова.

Уголовное наказание возможно при причинении крупного ущерба, при применении самоходного транспортного средства или взрывчатых или химических веществ, электротока или других способов массового истребления животных и растений. Также уголовное дело могут возбудить за рыбалку в местах нереста или на миграционных путях к ним и на особо охраняемых природных территориях, либо в зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации. Все это предусмотрено статьей 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).