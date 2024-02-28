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Более 800 км противопожарных полос обустроят в лесах Удмуртии в 2024 году

08:30, 28 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 800 км противопожарных полос обустроят в лесах Удмуртии в 2024 году
08:30, 28 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#леса\n#лесные пожары\n#природа Удмуртии
Фото: Денис Удалов
182
0

Также обновят более 1 767 км существующих.

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии за сезон обустроят 881 км противопожарных минерализованных полос. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов на своей странице «ВКонтакте».

Вместе с этим планируется обновить 1 767 километров существующих полос.

«Напомню, что это очищенные от горючих материалов до минерального слоя почвы участки территории. Они создают барьер от распространения огня на поверхности земли в условиях низового пожара», — рассказывает Денис Удалов.

Кроме того, планируется построить и реконструировать 190 км лесных дорог, благоустроить 500 мест отдыха и установить 848 информационных знаков о мерах пожарной безопасности.

08:30, 28 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
182
0
#леса\n#лесные пожары\n#природа Удмуртии