Знаки Удмуртии: молитвы о здоровье и толстые утки

Народные приметы на среду, 19 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в среду, 19 апреля, почитают память святого Евтихия. Как пишет Astromeridian, он был целителем, помогал сумасшедшим и больным алкоголизмом.

Святому Евтихию 19 апреля часто молились, испрашивая здоровья для родных и близких.

Обычно именно по погоде в этот день судили о том, каким будет урожай яровых, овощей, клевера, хлеба. Говорили 19 апреля: «Если на Евтихия безветренно – то ранние хлеба обильно родятся, а Ерема ветреный – колосья хлебные собьет». Также наблюдали за дикими утками. Если они 19 апреля были упитанными, то весенние дни будут долгими.

Обычно к этому времени в садах начинали повсеместно зацветать яблони, а их обычно соотносили с девичьей красотой, невинностью. Часто свадебная песнь, в которой присутствовал символ яблони, ассоциировался с невестой. Девушки иногда гадали на суженого, следили за приметами, многие из них занимались подготовкой приданого, готовились к свадьбе.

Народные приметы на 19 апреля:

1. Прилетевшие утки гнездятся в местах с большим количеством воды – жди засухи летом.

2. Безветренный и солнечный день – яровые хорошо уродятся.

3. Туман утром 19 апреля предвещает сухую погоду до конца месяца.

4. Ветреная погода – колосья собьет, и урожая богатого не будет.

5. Если ветра 19 апреля нет – можно ожидать хорошего урожай зерновых культур.