  • $ 57.02 ↑
  • € 61.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия в минуту: переезд режиссера Разенкова и надругательство над пьяным поваром

      18:08, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:08, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      199
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Башкирия\n#Минобороны\n#Михаил Калашников\n#Дебесы\n#искусство\n#тарифы и цены\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#цены\n#геи\n#Уфа\n#Минздрав\n#театр оперы и балета\n#больницы\n#Калашноков\n#Минздрав Удмуртии\n#потребительские цены\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#изнасилование\n#больница
      199
      0

      Обзор самых интересных новостей четверга, 30 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Полицию Дебес проверят после скандала в кафе «Шоколад», где насиловали студенток. Следователи считают, что местные власти знали, что происходит в заведении, но не реагировали на это. Глава МВД Удмуртии потребовал дать «принципиальную оценку» работе коллег.

      Удмуртия в минуту 30 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Больница мечты

      Жители Удмуртии выберут лучшую регистратуру в поликлиниках. Конкурс организовали, чтобы повысить качество медпомощи и сформировать положительное отношение людей к больницам. Его итоги подведут в апреле.

      Прыжки цен

      В Удмуртии подорожали картофель, лук, виноград, морковь, рыба, баранина и вино. Больше всего вырос в цене алкоголь. Подешевели в местных магазинах свежие огурцы, гречка, сахар и яйца.

      Кухонное надругательство

      Звукорежиссер клуба в Сарапуле надругался над коллегой-поваром, когда тот напился. Произошло это два года назад, но задержали мужчину только сейчас. В ближайшее время он может оказаться в тюрьме.

      Путешествие из Ижевска в Уфу

      Бывший режиссер Театра оперы и балета Удмуртии Филипп Разенков переехал в Уфу. С двадцать девятого марта он возглавил аналогичный театр в Башкирии. Со своего поста в Ижевске он ушел в январе прошлого года.

      Лица в Ижевске

      Главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков примет участие в праздновании юбилея Калашникова в Удмуртии. Мероприятие по поводу 100-летия оружейника состоится 10 ноября 2019 года. Приглашение Салюков принял от руководителя республики.

      18:08, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      199
      0
      #культура\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Башкирия\n#Минобороны\n#Михаил Калашников\n#Дебесы\n#искусство\n#тарифы и цены\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#цены\n#геи\n#Уфа\n#Минздрав\n#театр оперы и балета\n#больницы\n#Калашноков\n#Минздрав Удмуртии\n#потребительские цены\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#изнасилование\n#больница
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа