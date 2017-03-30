Удмуртия в минуту: переезд режиссера Разенкова и надругательство над пьяным поваром

Обзор самых интересных новостей четверга, 30 марта.

Ижевск. Удмуртия. Полицию Дебес проверят после скандала в кафе «Шоколад», где насиловали студенток. Следователи считают, что местные власти знали, что происходит в заведении, но не реагировали на это. Глава МВД Удмуртии потребовал дать «принципиальную оценку» работе коллег.

Удмуртия в минуту 30 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Больница мечты

Жители Удмуртии выберут лучшую регистратуру в поликлиниках. Конкурс организовали, чтобы повысить качество медпомощи и сформировать положительное отношение людей к больницам. Его итоги подведут в апреле.

Прыжки цен

В Удмуртии подорожали картофель, лук, виноград, морковь, рыба, баранина и вино. Больше всего вырос в цене алкоголь. Подешевели в местных магазинах свежие огурцы, гречка, сахар и яйца.

Кухонное надругательство

Звукорежиссер клуба в Сарапуле надругался над коллегой-поваром, когда тот напился. Произошло это два года назад, но задержали мужчину только сейчас. В ближайшее время он может оказаться в тюрьме.

Путешествие из Ижевска в Уфу

Бывший режиссер Театра оперы и балета Удмуртии Филипп Разенков переехал в Уфу. С двадцать девятого марта он возглавил аналогичный театр в Башкирии. Со своего поста в Ижевске он ушел в январе прошлого года.

Лица в Ижевске

Главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков примет участие в праздновании юбилея Калашникова в Удмуртии. Мероприятие по поводу 100-летия оружейника состоится 10 ноября 2019 года. Приглашение Салюков принял от руководителя республики.