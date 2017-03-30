Экс-режиссер Театра оперы и балета Удмуртии Разенков переехал в Уфу

Комментарий Разенкова появился на сайте театра Башкирии.

Уфа. Башкирия. Бывший главный режиссер Театра оперы и балета Удмуртии Филипп Разенков устроился на аналогичную должность в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Театра оперы и балета Башкирии.

«Главным режиссёром Башкирского государственного театра оперы и балета назначен Филипп Разенков. 29 марта 2017 года генеральный директор БГТОиБ Ильмар Альмухаметов представил его коллективу театра», - говорится в сообщении.

Сотрудничество учреждения с Разенковым началось еще в 2015 году постановкой оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева».

«Я рад, что моя творческая судьба теперь связана с Башкирским театром оперы и балета. В первую очередь потому, что постановка здесь оперы «Орлеанская дева» была для меня очень ценным опытом. За время работы над спектаклем я проникся большим уважением к труппе уфимского театра и полюбил артистов, которые здесь работают. У меня есть огромное желание принести Башкирскому оперному театру пользу и сделать все возможное для профессионального роста и дальнейших творческих успехов, которые у нас, в общем-то, уже появились по результатам сотрудничества в спектакле «Орлеанская дева», - сказал Филипп Разенков.

Филипп Разенков

Родился в семье дирижёров. Окончил Республиканский музыкальный колледж Ижевска (дирижерско-хоровое отделение, 2006); Российскую академию театрального искусства – ГИТИС с отличием по специальности «Режиссер музыкального театра», мастерская народного артиста России Дмитрия Бертмана, 2011.

С 2008 по 2011 работал помощником режиссёра в Московском театре «Новая Опера имени Колобова». В 2010 участвовал в первой лаборатории СТД режиссёров музыкального театра «Сибирская лестница, Молодая режиссура ХХI века» в Красноярске.

В 2012–2013 – режиссер Северо-Осетинского Государственного театра оперы и балета, участвовал во многих проектах театра не только как режиссер, но и как актер.

С 2013 по 2016 – главный режиссёр Театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Чайковского.

Напомним, Филипп Разенков ушел с должности главного режиссера Государственного театра оперы и балета Удмуртской республики 31 января 2016. В начале декабря 2016 он стал гостем проекта «Кофемолка», где рассказал ведущему Энвилю Касимову о своем видении театра и детских впечатлениях с ним связанных.