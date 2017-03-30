Главнокомандующий сухопутными войсками России Салюков приедет в Ижевск на празднование юбилея Калашникова

100-летие оружейника будут отмечать 10 ноября 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Главнокомандующий сухопутными войсками России Олег Салюков примет участие в праздновании юбилея Калашникова в Удмуртии. Мероприятие по поводу 100-летия оружейника состоится 10 ноября 2019 года, сообщается на сайте Минобороны страны.

«Будем готовиться к 2019 году, к празднованию столетия Михаила Тимофеевича Калашникова. В ходе недавно прошедшей в Ижевске военно-технической конференции губернатор Удмуртской Республики Александр Соловьев пригласил нас принять участие в памятных мероприятиях по этому поводу. Приглашение мы принимаем», - сказал Салюков.

Он также добавил, что работа концерна «Калашникова» полностью устраивает министерство обороны России.

«Калашников» на сто процентов выполняет все задачи, которые ему поставлены. И по госпрограмме вооружений, и по гособоронзаказу. Более того, сейчас они выходят с новыми, инновационными предложениями, которые в дальнейшем могут быть применимы в войсках», - сказал главнокомандующий сухопутными войсками.

Он уточнил, что новые разработки касаются стрелкового оружия и «смежных с ним отраслей».

«Если говорить о новом стрелковом оружии, то пистолет Лебедева (ПЛ-15), который сейчас проходит испытания, обладает хорошей кучностью стрельбы, неплохой эргономикой, плавностью спускового крючка. Обязательно рассмотрим вопрос о его принятии на вооружение», - сказал Салюков.

Напомним, всемирно известный оружейник, работавший в Ижевске, скончался 23 декабря 2013 года в возрасте 95 лет. Похоронен в Москве. На его могиле в Мытищах установлен бронзовый памятник. Сейчас в память Калашникова собираются установить монумент в Москве.



В 2019 году пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию Михаила Калашникова. Удмуртия рассчитывает получить на юбилей более 20 млрд рублей. В план празднования вошли строительство проспекта Калашникова, реконструкция главного корпуса оружейного Ижевского оружейного завода (башни Ижмаша), продолжение ремонта набережной городского пруда, а также реконструкция библиотеки имени Ленина и строительство тетра юного зрителя.

Оргкомитет по празднованию юбилея конструктора возглавит вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин. Первая встреча оргкомитета по проведению юбилея Калашникова состоится до 10 апреля.