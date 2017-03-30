Картофель и лук: на что еще выросли цены в Удмуртии в марте?

В среднем рост цен по региону составил 0,6%.

Ижевск. Удмуртия. Индекс потребительских цен в Удмуртии в марте 2017 года по отношению к февралю составил 0,6%. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, за первые три месяца текущего года рост составил 0,5%.

Больше всего цены увеличились на картофель (+18,64%), лук репчатый (15,31%), виноград (+11,91%), морковь (+9,92%), рыба охлажденная (+9,2%), баранина (+8,86%) и вино виноградное (+6,6%).

Среди всех товаров больший рост цены показали алкогольный напитки. Показатель составил 2,97% за месяц. К соответствующем периоду прошлого года выросли цены на непродовольственные товары (+5,24%), все товары без алкогольных напитков (+3,88%), алкогольные напитки (+5,02%).

Уменьшились цены на свежие огурцы (-19,89%), гречку (-11,95%), сахар (-6,74%) и куриные яйца (-5,61%).