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      Картофель и лук: на что еще выросли цены в Удмуртии в марте?

      13:13, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      13:13, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      250
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#потребительские цены
      250
      0

      В среднем рост цен по региону составил 0,6%.

      Ижевск. Удмуртия. Индекс потребительских цен в Удмуртии в марте 2017 года по отношению к февралю составил 0,6%. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, за первые три месяца текущего года рост составил 0,5%.

      Больше всего цены увеличились на картофель (+18,64%), лук репчатый (15,31%), виноград (+11,91%), морковь (+9,92%), рыба охлажденная (+9,2%), баранина (+8,86%) и вино виноградное (+6,6%).

      Среди всех товаров больший рост цены показали алкогольный напитки. Показатель составил 2,97% за месяц. К соответствующем периоду прошлого года выросли цены на непродовольственные товары (+5,24%), все товары без алкогольных напитков (+3,88%), алкогольные напитки (+5,02%).

      Уменьшились цены на свежие огурцы (-19,89%), гречку (-11,95%), сахар (-6,74%) и куриные яйца (-5,61%).

      13:13, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      250
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#потребительские цены
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