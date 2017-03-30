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      Звукорежиссёр клуба в Сарапуле надругался над 22-летним поваром

      11:44, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      11:44, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      1353
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#изнасилование
      Фото: pixabay.com
      1353
      0

      Преступление он совершил в 2015 году, но задержали его только сейчас.

      Сарапул. Удмуртия. Звукорежиссёр клуба в Сарапуле надругался над 22-летним коллегой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, преступление он совершил в 2015 году, а задержали его 28 марта 2017 года.

      Инцидент произошел вечером, после закрытия клуба. Обвиняемый выпивал вместе с коллегами на работе, а после того, как остался наедине с 22-летним поваром, совершил насильственные действия сексуального характера.

      Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Звукорежиссер уже дал признательные показания. Следователи направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

      11:44, 30 марта, 2017
      Яна Шамаева
      1353
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#изнасилование
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