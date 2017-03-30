Звукорежиссёр клуба в Сарапуле надругался над 22-летним поваром

Преступление он совершил в 2015 году, но задержали его только сейчас.

Сарапул. Удмуртия. Звукорежиссёр клуба в Сарапуле надругался над 22-летним коллегой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, преступление он совершил в 2015 году, а задержали его 28 марта 2017 года.

Инцидент произошел вечером, после закрытия клуба. Обвиняемый выпивал вместе с коллегами на работе, а после того, как остался наедине с 22-летним поваром, совершил насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело в отношение него возбудили по части 1 статьи 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). Звукорежиссер уже дал признательные показания. Следователи направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.