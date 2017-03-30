Новости Удмуртии 2.0: повышение коэффициента ОСАГО и общежитие ИжГТУ

Обзор наиболее интересных новостей, опубликованных в Удмуртии накануне.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре четверг, 30 марта. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит 0...-5 градусов Цельсия. На дорогах гололедица.

Информагентство «Сусанин» предлагает традиционный обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ накануне.

В ИжГТУ в течение трех лет начнут строительство общежития на территории студгородка. Как рассказал ректор вуза Валерий Грахов «Моей Удмуртии», проектно-сметная документация первого этапа готова. Теперь необходимо проверить, не устарела ли она. Одним из источников финансирования работ могут стать средства, выделяемые на проведение юбилея оружейника Калашникова.

«Мы надеемся включиться в большую работу по тому мероприятию, которое планируется через два года — это 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова. И в рамках этого события мы претендуем на какую-то долю финансирования из регионального и федерального бюджетов», — рассказал ректор.

А в УдГУ собираются разработать «калькулятор» для абитуриентов. По информации «Известий Удмуртской Республики», с помощью специальной программы молодые люди смогут оценить свои шансы на поступление. Введя результаты ЕГЭ выпускники узнают: с какими баллами ЕГЭ на какие специальности можно в этом году подать документы, и поступил бы этот абитуриент с такими баллами на те или иные специальности в прошлом году. То есть, система автоматически сравнит его баллы с проходным баллом прошлого года. Запустят «калькулятор» с 1 июня, а приемная кампания стартует 20 июня.

Застреленным в Ижевске предпринимателем оказался директор ООО «Ижтехнотюнинг» Павел Касихин. Об этом пишет «Комсомольская правда». По данным издания, мужчину застрелил бывший работник его фирмы из травматического оружия, когда тот вышел на прогулку с собакой. На месте трагедии в городке Металлургов накануне появились цветы.

Российский союз автостраховщиков заявил о необходимости поднять коэффициенты стоимости ОСАГО в большинстве регионов. «День.орг» сообщает, что в Ижевске этот рост должен быть несущественным. Больше всего, по расчетам союза, нужно повысить территориальный коэффициент в Волгограде. В случае максимального роста стоимость страховки там вырастет с 5,353 тысячи рублей до 34,797 тысячи.

Кроме того, по расчетам союза, территориальный коэффициент нужно увеличить в Иваново (в 2,94–3,38 раза), Ростове-на-Дону (в 2,77–3,23 раза), Краснодаре (в 2,47–3,02 раза), Уфе (в 1,72–2,02 раза), Мурманске и Челябинске (в 2–2,26 раза), Ульяновске (в 2,78–3,58 раза), Казани (в 2,06–2,3 раза) и Нижнем Новгороде (2,26–2,68 раза).

Сотруднику правового управления администрации главы и правительства Удмуртии продлили арест, также пишет «День.орг». В СИЗО он пробудет до 12 апреля. В отношении него расследуется уголовное дело по части 2 статьи 135 уголовного кодекса России «Совершение развратных действий, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и пункту «б» части 3 статьи 242 уголовного кодекса России («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Почему на конкурс «Мисс Россия» от Удмуртии отправилась не победительница «Мисс Ижевск», а Юлия Ермолина? Об этом рассказал «Ижлайф». По информации издания, в федеральном состязании красоты к участницам предъявляются жесткие требования. Одно из них – рост. «Мисс Ижевск» Дарье Каримовой не хватило всего 1 см.

«Там очень серьезные требования и кастинги – оценивают не только красивую внешность. Девушки проходят довольно серьезное собеседование, оно может длиться около 40 минут. Претенденток спрашивают о планах на будущее, о своих качествах, они должны знать английский язык, должны уметь себя презентовать. Ну, и конечно, внешние параметры тоже важны, – рассказала представитель дирекции конкурса «Мисс Ижевск» Марина Дегтярева.

21-летняя Юлия Ермолина отбор прошла. Финал «Мисс России» пройдет 15 апреля, пока же девушка в компании участниц из других регионов готовится побороться за корону первой красавицы страны.

При подготовке обзора использованы материалы: «Моя Удмуртия», «Известия Удмуртской Республики», «Комсомольская правда», «День.орг», «Ижлайф».

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