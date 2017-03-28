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      Новости Удмуртии 2.0: дайверы в коллекторе и «короли» госзакупок

      07:00, 28 марта, 2017
      Григорий Глухов
      07:00, 28 марта, 2017
      Григорий Глухов
      310
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#лес\n#канализация\n#ремонт дорог\n#ремонты\n#Болото\n#госзакупки\n#дороги Удмуртии\n#пожары\n#ремонт\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара\n#Картина дня\n#Новости Удмуртии 2.0
      Фото: pixabay.com/PublicDomainPictures
      310
      0

      Обзор самых интересных событий республики, о которых пишут онлайн СМИ.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, на дворе вторник, 28 марта. Журналисты информагентства «Сусанин» собрали для вас самые интересные материалы, которое предлагают сегодня своим читателям и зрителям онлайн СМИ республики.

      Ижевский дайверы спустились в старый коллектор для сточных вод, расположенный в окрестностях так называемого «болота» в Первомайском районе. Сюжет об опасном погружении показали в эфире телекомпании «Моя Удмуртия». Горожане, специализирующиеся на исследовании пещер, помогут муниципалитету изучить состояние коммуникаций, пройдя под водой 500 метров. По результатам этой работы власти должны решить – реконструировать старый коллектор или строить новый.

      27 03 2017 Заброшенный коллектор проверят ижевские дайверы перед паводком

      Uploaded by Моя Удмуртия on 2017-03-27.

      Журналисты сайта «Ижлайф» выбрали топ-5 «королей госзаказа» среди дорожных предприятий, заработавших больше всего денег на строительстве и ремонте дорог в Удмуртии в 2016 году. Первое место в списке заняла компания «Мострострой-12», выигравшая в регионе пять аукционов на общую сумму 5,6 млрд рублей. За фирмой из Тюмени, с результатом в 2,216 млрд рублей, идет дорожное предприятие «Ижевское». На третьем месте оказался «Удмуртавтодор».

      «Самый крупный контракт предприятие выполняет для своего учредителя – Миндортранса региона, на сумму 1,2 млрд рублей. На эти деньги предприятие должно содержать автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Красногорском, Каракулинском, Сюмсинском, Малопургинском, Игринском и Шарканском районах Удмуртии. Причем половина денег идет на содержание в 2017 году, вторая половина – в 2018 году», - пишет «Ижлайф».

      Сотрудники министерства лесного хозяйства республики ликвидировали условный пожар на полигоне в Якшур-Бодьинском районе региона и спасли условных жителей от огня. Сюжет с пожарных учений лесной охраны показала в своем эфире гостелерадиокомпания «Удмуртия».

      Минлесхоз Удмуртии провёл учения по ликвидациии пожаров

      Uploaded by udmtv24 on 2017-03-27.

      В обзоре использованы материалы: udmtv.ru, myudm.ru, izhlife.ru.    

      07:00, 28 марта, 2017
      Григорий Глухов
      310
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#лес\n#канализация\n#ремонт дорог\n#ремонты\n#Болото\n#госзакупки\n#дороги Удмуртии\n#пожары\n#ремонт\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара\n#Картина дня\n#Новости Удмуртии 2.0
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