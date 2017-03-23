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      Омбудсмен в Удмуртии добился пересмотра приговора для обвиненного в торговле наркотиками военного

      11:56, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      11:56, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      181
      0
      #коррупция\n#общество\n#наркотики\n#армия\n#Удмуртия\n#суд
      181
      0

      Это единственное дело, по которому удалось добиться такого решения.

      Ижевск. Удмуртия. Пересмотра приговора для обвиненного в торговле наркотиками военного добился омбудсмен в Удмуртии. Это было единственное дело, по которому удалось добиться такого решения, сообщил журналистам в четверг, 23 марта, уполномоченный по правам человека в республике Вениамин Соломенников.

      «Из всей той массы, которая у нас была в прошлом году, мы только по одному судебному решению добились возвращения к пересмотру ранее принятого приговора. Это касается военнослужащего, который был осужден судом Приволжского округа в части распространения наркотиков. И то, когда мы получили документы, которые нам предоставили, мы нашли, что там действительно есть нарушение процессуальных норм», - сказал Соломенников.

      Напомним, военнослужащий из Удмуртии получил 2 года колонии за покупку наркотиков и дачу взятки. Мужчина приобрел наркотические вещества через Интернет. Желая избежать наказания, он попытался дать взятку сотруднику наркоконтроля.

      11:56, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      181
      0
      #коррупция\n#общество\n#наркотики\n#армия\n#Удмуртия\n#суд
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