Омбудсмен в Удмуртии добился пересмотра приговора для обвиненного в торговле наркотиками военного

Это единственное дело, по которому удалось добиться такого решения.

Ижевск. Удмуртия. Пересмотра приговора для обвиненного в торговле наркотиками военного добился омбудсмен в Удмуртии. Это было единственное дело, по которому удалось добиться такого решения, сообщил журналистам в четверг, 23 марта, уполномоченный по правам человека в республике Вениамин Соломенников.

«Из всей той массы, которая у нас была в прошлом году, мы только по одному судебному решению добились возвращения к пересмотру ранее принятого приговора. Это касается военнослужащего, который был осужден судом Приволжского округа в части распространения наркотиков. И то, когда мы получили документы, которые нам предоставили, мы нашли, что там действительно есть нарушение процессуальных норм», - сказал Соломенников.

Напомним, военнослужащий из Удмуртии получил 2 года колонии за покупку наркотиков и дачу взятки. Мужчина приобрел наркотические вещества через Интернет. Желая избежать наказания, он попытался дать взятку сотруднику наркоконтроля.