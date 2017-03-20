Удмуртия в минуту: уход Андрея Гальцина и половодье

Видеообзор самых важных и интересных новостей понедельника, 20 марта.

Ижевск. Удмуртия. Сергей Бурнышев сменил Андрея Гальцина на посту руководителя администрации главы и правительства Удмуртии. По сообщению республиканских властей, Гальцин ушел с должности по собственному желанию.

Удмуртия в минуту 20 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Грядет большая вода

Пик весеннего половодья в Удмуртии ожидают в середине апреля. В зоне возможного подтопления могут оказаться почти 4 тыс. человек. Большую воду ждут в 22 населенных пунктах региона, кроме того, паводок может затронуть 18 мостов.

Весна не за горами

В первой половине недели в Удмуртии потеплеет до +4 градусов. Погода будет солнечной и без осадков. Ночью температура воздуха может опускаться до -11 градусов. К выходным в республике станет пасмурно и влажно. На дорогах сохранится гололедица.

Народный укротитель

Артист-дрессировщик Виталий Смолянец получил звание народного артиста Удмуртии. Укротитель руководит аттракционом «Империя львиц» в Москве и не раз становился участником цирковых фестивалей в Ижевске.

Налетай, подешевело

Стоимость ежемесячного проездного на автобус в Ижевске в апреле и мае снизится с тысячи сорока до одной тысячи рублей. Количество поездок при этом увеличится с девяноста до ста десяти. Чтобы воспользоваться предложением нужно пополнить карту после двадцатого марта.

Скидки активным

Автомобилисты смогут рассчитывать на льготу, если будут активно ездить по Камскому мосту. Сейчас программа лояльности в разработке. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил зампред правительства Удмуртии Рафис Касимов.