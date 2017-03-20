В Ижевске стоимость ежемесячного проездного на автобус снизится в апреле и мае

Также в этот период увеличится количество поездок.

Ижевск. Удмуртия. Стоимость ежемесячного проездного на автобус в Ижевске в апреле и мае снизится на 40 рублей. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, на это же время увеличится количество поездок.

Таким образом, при пополнении транспортных карт тарифом «Ежемесячная на автобус» пассажир получает 110 поездок (вместо 90) по цене 1 000 рублей (вместо 1 040 рублей).

Для того, чтобы воспользоваться новым предложением нужно пополнить карту, выбрав тариф «Ежемесячная на автобус» после 20 марта.