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      В Ижевске стоимость ежемесячного проездного на автобус снизится в апреле и мае

      13:51, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      13:51, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      144
      0
      #общество\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#проезд\n#карта
      Фото: @arzik2
      144
      0

      Также в этот период увеличится количество поездок.

      Ижевск. Удмуртия. Стоимость ежемесячного проездного на автобус в Ижевске в апреле и мае снизится на 40 рублей. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, на это же время увеличится количество поездок.

      Таким образом, при пополнении транспортных карт тарифом «Ежемесячная на автобус» пассажир получает 110 поездок (вместо 90) по цене 1 000 рублей (вместо 1 040 рублей).

      Для того, чтобы воспользоваться новым предложением нужно пополнить карту, выбрав тариф «Ежемесячная на автобус» после 20 марта. 

      13:51, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      144
      0
      #общество\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#проезд\n#карта
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