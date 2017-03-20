Дрессировщику Виталию Смолянцу присвоили звание народного артиста Удмуртии

Соответствующий указ подписал глава республики.

Ижевск. Удмуртия. Артиста-дрессировщика диких зверей Виталия Смолянца удостоили звания народного артиста Удмуртской Республики. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Соловьев.

Укротитель является руководителем аттракциона «Империя львиц» в Москве. Он неоднократно принимал участие в цирковых фестивалях в Ижевске.

Напомним, что в марте в Ижевске прошел юбилейный цирковой фестиваль. Информационное агентство «Сусанин» проводило трансляцию открытия и закрытия. Отметим, что именно тогда генеральный директор компании Росгосцирк Дмитрий Иванов и дрессировщик Эдгар Запашный предложили сделать Виталия Смолянца «Народным артистом Удмуртской Республики».

«Документы по Смолянцу мы подготовим. Он достоин», - сказал Соловьев на фестивале.

10 International Festival of Circus Art in Izhevsk Церемония открытия 10 международного фестиваля циркового искусства в Ижевске

Наша справка:

Виталий Смолянец родился 42 года назад в городе Харцызске под Донецком.

После армии в 1993 году он пошел работать водителем-дальнобойщиком. Так получилось, что его друг детства оказался цирковым администратором и предложил Виталию поработать в его цирке водителем. С этого все и началось. В качестве автора своего оригинального аттракциона в 2012 году Смолянец начинает работать в системе Росгосцирка – это означало признание его профессиональных заслуг.

9 февраля 2015 года дрессировщик попал в страшную аварию и лишился ног. Сейчас артист передвигается при помощи протезов и продолжает выступать на арене цирка.