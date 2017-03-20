  • $ 57.93 ↓
  • € 62.37 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Дрессировщику Виталию Смолянцу присвоили звание народного артиста Удмуртии

      15:38, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      15:38, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      197
      0
      #Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#артисты
      197
      0

      Соответствующий указ подписал глава республики.

      Ижевск. Удмуртия. Артиста-дрессировщика диких зверей Виталия Смолянца удостоили звания народного артиста Удмуртской Республики. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Соловьев.

      Укротитель является руководителем аттракциона «Империя львиц» в Москве. Он неоднократно принимал участие в цирковых фестивалях в Ижевске.

      Напомним, что в марте в Ижевске прошел юбилейный цирковой фестиваль. Информационное агентство «Сусанин» проводило трансляцию открытия и закрытия. Отметим, что именно тогда генеральный директор компании Росгосцирк Дмитрий Иванов и дрессировщик Эдгар Запашный предложили сделать Виталия Смолянца «Народным артистом Удмуртской Республики».

      «Документы по Смолянцу мы подготовим. Он достоин», - сказал Соловьев на фестивале.

      10 International Festival of Circus Art in Izhevsk

      Церемония открытия 10 международного фестиваля циркового искусства в Ижевске

      Наша справка:

      Виталий Смолянец родился 42 года назад в городе Харцызске под Донецком.

      После армии в 1993 году он пошел работать водителем-дальнобойщиком. Так получилось, что его друг детства оказался цирковым администратором и предложил Виталию поработать в его цирке водителем. С этого все и началось. В качестве автора своего оригинального аттракциона в 2012 году Смолянец начинает работать в системе Росгосцирка – это означало признание его профессиональных заслуг.

      9 февраля 2015 года дрессировщик попал в страшную аварию и лишился ног. Сейчас артист передвигается при помощи протезов и продолжает выступать на арене цирка. 

      15:38, 20 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      197
      0
      #Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#артисты
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа