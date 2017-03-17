Отобранных у семьи из Увы детей вернули родителям

Малыши провели два месяца в больнице и социально-реабилитационном центре.

Ува. Удмуртия. В Уве прошло судебное заседание по вопрос об ограничении родительских прав семейной пары, у которой ранее отобрали двух детей. Служители Фемиды решили вернуть малышей папе и маме, не найдя подтверждения тому, что родители бьют отпрысков.

Двух детей – 8-летнего сына и 5-летнюю дочь – у Натальи и Андрея отобрали в декабре 2016 года. Поводом для подобных действий послужило заявление бабушки ребят – матери Натальи. В ходе разбирательства выяснилось, что у женщин – многолетний конфликт, связанный, в том числе, и с подходом к воспитанию.

В конце декабря бабушка пришла в полицию и написала заявление, что её дочь бьет старшего из своих детей. Стражи порядка опросили самих детей, их родителей и дедушку, после чего приняли решение об изъятии мальчика и девочки из семьи. Против Натальи возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»). Его расследование еще не завершено.

Малышей поместили в больницу, где они провели больше месяца. В конце января мальчика и девочку передали в социально-реабилитационный центр.

«Мальчик плачет и хочет домой. Сестренка его своих чувств старается не показывать, но видно, что она скучает по родителям. <…> Я на стороне детей, я считаю, что им будет лучше в семье», - рассказала корреспонденту информагентства «Сусанин» социальный педагог центра, в котором находились дети.

Наталья считает, что судебный процесс должен был завершиться еще 8 февраля. Однако представители отдела опеки попросили сделать перерыв, чтобы найти свидетелей. В ходе заседания, состоявшегося 16 марта, судья укорила чиновников в том, что свидетелей они не нашли, затянув рассмотрение почти на полтора месяца.

«Суд решил в удовлетворении исковых требований администрации МО «Увинский район» <…> об ограничении родительских прав <…> отказать. Возвратить малолетних <…> на воспитание матери и отцу. Решение суда в части передачи детей на воспитание родителям подлежит немедленному исполнению», - гласит вердикт суда.

После заседания родители отправились в социально-реабилитационный центр. Оказалось, что дети уже ждали маму и папу – сотрудники рассказали им о решении суда.

«Я так соскучилась по своей кроватке», - обнимая маму, сказала девочка.

Её старший брат – более деловитый. Отчитался, что собрал все вещи, взятые в центр, придирчиво осмотрел машину (не поцарапали ли её родители), поинтересовался, топит ли дедушка баню. После этого малыши вместе с родителями отправились домой. Впереди у семьи – разбирательства по уголовному делу.