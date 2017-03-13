Обзор интересных новостей, опубликованных в СМИ Удмуртии с 10 по 12 марта.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. На календаре понедельник, 13 марта. Сегодня синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит -3...+2 градуса Цельсия. На дорогах гололедица. Перед началом новой трудовой недели информагентство «Сусанин» рекомендует ознакомиться с наиболее интересными новостями, опубликованными в СМИ Удмуртии за три дня.

Где зарабатывают больше всего? «Известия Удмуртской Республики» сообщают, что среди городов и районов наиболее высокая среднемесячная зарплата работников крупных и средних организаций сложилась в Воткинске, Ижевске, Сарапуле, а также в Воткинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Каракулинском районах. Наиболее низкая - в Можге и Глазовском районе.

Власти Глазова и Глазовского района и выступают против строительства полигона ТБО около деревни Карасево, где находится подземное Сянинское водохранилище. Об этом пишет «Удм-инфо». При этом председатель правительства региона Виктор Савельев считает, что «ситуация искусственно «подкручивается».

«Сянинское хранилище подземных вод <…> находится на глубине 50-60 метров. Как геолог вам говорю, что источники питания этого хранилища совершенно другие. Они находятся в сотнях километров. Просачивание сверху не имеет к хранилищу подземных вод никакого отношения! Реальная глубина просачивания не превышает 15-20 метров. Дальше воду не пропускают глинистые пласты. Во-вторых, проект полигона предполагает физическое удаление от зоны санитарной охраны Сянинского хранилища на 1,5 км», - сказал премьер-министр региона.

А в Ижевске против строительства АЗС выступают жители. Одна из заправочных станций новой сети может появиться буквально во дворе дома, передает «Моя Удмуртия». «Выделение земельного участка под строительство АЗС по адресу улица Удмуртская возле дома 206, по разработанному проекту ООО «Удмуртгражданпроект», невозможно. Так как проектом не соблюдена санитарно-защитная зона — 50 метров, установленная санпином», - говорится в заключении экспертов, на которое ссылаются местные жители.

Ижевчанка добилась отмены штрафов за парковку на газоне. Как рассказала Галия «Ижлайфу», в суд она обратилась после того, как получила «письмо счастья».

«Я вообще законопослушный человек, и машину всегда оставляла на оборудованной стоянке, в 5 минутах ходьбы от дома, на Холмогорова. Но в прошлом году землю, на которой располагалась стоянка, выкупили под строительство дома, – поделилась Галия. – Сначала оставляла машину в соседних дворах, где было место. Переживала, ночами спать не могла: автомобиль у меня новый, вдруг что случится? Однажды приехала с работы, а встать негде! Пришлось ехать в свой двор и ставить машину на газон. Правда, газоном это не назовешь – никакой зелени там уже нет и в помине! А спустя какое-то время мне пришел штраф от администрации города за парковку на газоне. Стало обидно: газона нет, стоянки вокруг нет, встать некуда, а штраф тут как тут. Тем более, в ПДД о парковке на газонах вообще ни слова».

Теперь женщина добивается создания парковки для автомобилистов своего двора.

Ижевские школьники заняли призовые места на международной олимпиаде по программированию, сообщает «Комсомольская правда». Так, 10-классник из лицея №41 и 11-классник из лицея №29 получили дипломы первой степени. Кроме того, два 11-классника из лицея №29 получили дипломы второй степени. Еще один школьник, 11-классник из лицея №86, получил «бронзу».

Депутат Госсовета Удмуртии Рада Смаева намерена сложить свои полномочия, пишет «День.орг». Замдиректора завода «Редуктор» была избрана по Восточному одномандатному избирательному округу №3. Для нее нынешний созыв – третий. Причины решения Смаевой отказаться от полномочий депутата за полгода до выборов нового состава регионального парламента неизвестны, однако год назад аналогичным образом сдал свой мандат гендиректор Ижевского мотозавода «Аксион-Холдинг» Геннадий Кудрявцев.

При подготовке обзора использованы материалы: «Известия Удмуртской Республики», «Удм-инфо», «Моя Удмуртия», «Ижлайф», «Комсомольская правда», «День.орг».