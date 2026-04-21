Ижевск. Удмуртия. Главный федеральный инспектор по Удмуртии Марат Юрьев рассказал, какие задачи ставит перед собой на новом посту. 21 апреля Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров представил нового ГФИ по региону главе Удмуртии, депутатам, главам министерств и ведомств республики, представителям СМИ.

Более 17 лет Марат Владимирович работает в госструктурах, из них 13 лет проработал в ФСБ.

«Федеральному инспектору следует организовать взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса для совместного решения вопросов по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и техники. На контроле также должны быть кадровое обеспечение и социальные гарантии работников оборонно-промышленной отрасли. Безусловно, не стоит забывать о стимулировании роста других сфер экономики.

На особом контроле также следует держать поддержку участников СВО и членов их семей, реализацию нацпроектов, ситуацию на рынке труда, а также темы, оказывающие наибольшее влияние на социальное самочувствие граждан — это ремонт дорог, доступность медицинской помощи, работа общественного транспорта», — сказал Игорь Комаров.

Марат Юрьев отметил, что «в условиях международного давления» важными задачами остаются: развитие производств и обеспечение высокого уровня жизни населения региона.

«В период проведения СВО, когда перед страной стоят серьезные вызовы, особенно важно обеспечивать прозрачность, законность, качественное и своевременное исполнение указов президента, нацпроектов и федеральных программ. Особое внимание здесь я планирую уделить поддержке участников и ветеранов СВО и их семей. Также приоритетным направлением моей работы будет всестороннее содействие предприятиям оборонно-промышленного комплекса <…>. Уверен, что совместно с главой Удмуртской Республики, правительством; федеральными, региональными, муниципальными органами власти и общественностью мы сделаем всё возможное для процветания Удмуртской Республики», — сказал Марат Владимирович.

Наша справка: Юрьев Марат Владимирович родился в 1983 году в Куйбышеве (Самара).

В 2005 году окончил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

В 2015 году окончил Самарский государственный экономический университет.

В 2020 – 2021 – Самарский государственный экономический университет. Президентская программа. «Менеджмент (Инновационно-практические технологии в менеджменте)».

С 2021 по 2023 год работал в администрации губернатора Самарской области, в коммерческих организациях.

С 2023 по 2026 год являлся ГФИ по Самарской области.

Напомним, ранее должность ГФИ по Удмуртии занимал Алексей Воробьев.