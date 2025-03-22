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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Глава Удмуртии уволил с должности министра-дорожника Алексея Горбачева

14:44, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Глава Удмуртии уволил с должности министра-дорожника Алексея Горбачева
14:44, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
248
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#глава Удмуртии\n#дорожное хозяйство\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики\n#кадровые перестановки
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Кадровые перестановки коснулись также администрации Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на совещании по организации дорожных работ на муниципальных и региональных дорогах озвучил кадровые изменения.  В частности, от должности освобожден министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев. Об итогах совещания сообщается на официальном сайте региональной администрации.  

С 24 марта исполнять обязанности министра будет Геннадий Таранов. 

«Далее, город. Дмитрий Александрович (Чистяков — прим. ред.), команда, которая занималась именно дорогами в Ижевске, не справилась с задачей. С момента нашего совещания в начале февраля, когда мы оказались не готовы к переходу через ноль, с этого момента в организации работы мало что изменилось. Как следствие, мне пришлось поручить Председателю Правительства круглосуточно контролировать эту работу. В настоящий момент ответственной за дороги в городе будет Анна Вилориевна Зверева. Хорошо себя проявила на СБиДХ. По общей организации дороги, в частности Ижевск, полностью на вас, Роман Валерьевич (Ефимов — прим. ред.). Продолжать в том же режиме. Отдельно подчеркну, что ситуация на федеральной трассе также под вашим контролем», – заявил Александр Бречалов.

 

 

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14:44, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
248
0
#глава Удмуртии\n#дорожное хозяйство\n#Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики\n#кадровые перестановки