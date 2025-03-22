Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на совещании по организации дорожных работ на муниципальных и региональных дорогах озвучил кадровые изменения. В частности, от должности освобожден министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев. Об итогах совещания сообщается на официальном сайте региональной администрации.

С 24 марта исполнять обязанности министра будет Геннадий Таранов.

«Далее, город. Дмитрий Александрович (Чистяков — прим. ред.), команда, которая занималась именно дорогами в Ижевске, не справилась с задачей. С момента нашего совещания в начале февраля, когда мы оказались не готовы к переходу через ноль, с этого момента в организации работы мало что изменилось. Как следствие, мне пришлось поручить Председателю Правительства круглосуточно контролировать эту работу. В настоящий момент ответственной за дороги в городе будет Анна Вилориевна Зверева. Хорошо себя проявила на СБиДХ. По общей организации дороги, в частности Ижевск, полностью на вас, Роман Валерьевич (Ефимов — прим. ред.). Продолжать в том же режиме. Отдельно подчеркну, что ситуация на федеральной трассе также под вашим контролем», – заявил Александр Бречалов.