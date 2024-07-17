Ижевский оружейный завод: ревитализация и редевелопмент

Ижевск. Удмуртия. Участники пресс-конференции по старту всероссийского конкурса на разработку концепции редевелопмента Главного корпуса Ижевского оружейного завода рассказали о нюансах проекта. Сама презентация состоялась в Москве. Инициатором конкурса выступил Фонд развития Ижевска.

Отметим, что в предыдущие годы, когда проектом занимался Центр территориального развития Удмуртии, речь шла о ревитализации. Сейчас в названии конкурса появился термин редевелопмент. «Сусанин» попросил участников пресс-конференции разъяснить разницу в понятиях.

На вопрос ответила эксперт факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистки имени А. А. Высоковского, руководитель программы повышения квалификации НИУ ВШЭ «Сохранение и развитие объектов культурного наследия», куратор конкурса Марьям Бучулаева.

«Термин ревитализация касается конкретно объекта культурного наследия — здания Ижевского оружейного завода. В рамках конкурса мы говорим о редевелопменте промышленной территории, потому что в проект входит не только сам ОКН, но и отдельные территории вокруг него, предлагается решить в том числе и транспортные проблемы. В редевелопменте подход более широкий, чем в ревитализации; проект большего масштаба», — пояснила эксперт.

Марьям Бучулаева также подчеркнула, что в рамках конкурса потенциальными участниками должна быть учтена привязка территории, сопричастной самому зданию. Граница конкурсной территории шире, чем сам объект.

«По федеральному законодательству, защитной зоной является территория в 100 м от самого ОКН. Говоря о здании Ижевского завода, мы говорим не только о Главном корпусе, но о комплексе из шести производственных корпусов, которым необходимо вернуть социальную значимость», — сказала Марьям Бучулаева.

Ещё одним актуальным вопросом является транспортная доступность старинного здания. Об этом участникам встрече также напомнил корреспондент «Сусанина». Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов назвал вопрос правильным.

«Мы говорим про конкурс из шести зданий. Поэтому сейчас разговор идёт и про внутреннее пространство, внутреннюю территорию, где и возможно разместить парковку. Транспортная составляющая — один из главных вопросов, о котором мы будем говорить в рамках конкурса. Он даже выделен отдельным разделом в конкурсной документации», — отметил глава правительства республики.

Напомним, все подробности конкурса можно узнать на сайте проекта.

Представитель оператора конкурса, соучредитель международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab» Сергей Георгиевский подчеркнул, что раз конкурс открытый, то заявиться на него может любая команда.

«Мы ждём любых резидентов РФ, российские юрлица. Индивидуальные участники — архитектурные бюро или институты. Или консорциумы. Мы ждём, что на ряду с архитекторами в составе команд будут специалисты по экономике и финансам, социокультурному программированию. Для нас важно, чтобы сначала был сценарий развития, а потом уже его архитектурное воплощение. Дорожная карта проекта — не бумажный конкурс, а практикоориентированная архитектура. В ней должны быть стадийность и определённость», — подчеркнул эксперт.