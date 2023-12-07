Глава Удмуртии прокомментировал слухи о перепрофилировании торговых центров

Ижевск. Удмуртия. В ходе прямой линии 7 декабря глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал слухи о перепрофилировании торговых центров в Ижевске.

«В социальных сетях активно обсуждают перепрофилирование торговых центров в промышленные предприятие. Некоторые пользователи уже успели закрыть и «Флагман», и «Петровский» и «Аврору-парк». Как обстоит ситуация на самом деле, стоит ли ижевчанам выбирать новые места для покупок», — обратилась Натали Иванова к главе Удмуртии.

В ответ Александр Бречалов напомнил ситуацию 2018 года, когда ему в соцсетях рассказывали об открытии очередного торгового центра в Ижевске, и было очень много комментариев: «Вы лучше заводы открывайте, а не торговый центр».

«Пожалуйста, торговый центр «Италмас», это теперь предприятие, которое производит в том числе «Ланцет». Это уже не секрет. 19 сентября на нём побывал президент страны Владимир Путин. Суперсовременные производства с очень комфортными условиями труда для сотрудников. Я знаю, что сейчас выкуплены торговые площади ТЦ «Столица», там тоже будет предприятие. У меня другой информации нет — «Петровский» и «Аврора-парк», «Флагман» — у меня нет такой информации, что их кто-то там перепрофилирует в заводы», — ответил Александр Бречалов.

Он подчеркнул, что «всему, что пишут на заборе, не надо верить, лучше переспросить».