В Удмуртии явка на выборах в Госдуму составляет более 30% от общего числа избирателей

Больше всего человек отдали свои голоса в Селтинском районе.

Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 10:00 19 сентября в Удмуртии на выборах в Госдуму проголосовали 30,37% избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК Удмуртской Республики Вениамин Соломенников.

«Выборы в Государственную думу на протяжении трёх дней у нас проводятся впервые. В целом всё идёт спокойно. Участки открывались вовремя, без заминок, форс-мажоров и проблем. По итогам двух дней выборов в республике на всех 1 172 участках проголосовали 353 681 избиратель», — отметил Соломенников.

В 33 «северном» округе проголосовали 174 416 человек, в 34 «южном» — 179 265 избирателей.

В северных районах лидерами по явке являются Селтинский (56,93%), Шарканский (50,51%), Красногорский (49,4%). В южных муниципалитетах активно проявили себя жители Алнашского (50,07%) и Кизнерского района (46,14%).

Ситуация по городам: в Воткинске проголосовали 29,04% избирателей, в Можге — 27,41%, в Глазове — 27,0%, в Сарапуле — 26,53%.



По Ижевску явка распределилась следующим образом: Индустриальный район — 24,68%, Устиновский район — 22,36%, Ленинский район — 20,19%, Первомайский район — 23,15%, Октябрьский район — 25,20%.