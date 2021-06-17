Воткинск сможет стать ТОСЭРом, если программа будет возобновлена

Вице-премьер Удмуртии оценил необходимость развития гражданского бизнеса в моногороде.

Ижевск. Удмуртия. Воткинск сможет вновь попытаться получить статус территории опережающего социально-экономического развития, но только в случае возобновления программы в стране. Как рассказал на встрече с журналистами первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов, хорошо, что власти моногорода понимают необходимость развития гражданского производства. Сегодня основной работодатель и крупнейший налогоплательщик муниципалитета – Воткинский завод, выполняющий гособоронзаказ.

«То, что город готов, и то, что глава города понимает, что нужно какие-то давать преференции, чтобы развивать производство гражданской продукции, услуг и прочее у себя, а не жить только на одном монопредприятии – это уже хорошо», - отметил Сунцов.

При этом программа по присвоению городам статуса ТОСЭР была остановлена в феврале 2019 года. В последнюю волну попал Глазов. Максим Орешкин, который на тот момент был министром экономического развития России, говорил, что «больше ТОСЭР в моногородах создано не будет».

По словам Сунцова, в случае возобновления, Воткинск сможет претендовать на статус территории опережающего развития. «Я думаю, как программа будет активно возобновлена, хорошо, что город подготовится к этому и подаст заявку. Все будет зависеть от того, насколько будет программа возобновлена», - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, что в конце апреля этого года глава Воткинска Алексей Заметаев заявил, что Воткинск вновь попробует подать заявку на присвоение городу статуса ТОСЭР. Это позволит привлечь инвесторов.