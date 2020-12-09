Председатель ГКК Удмуртии обратился в прокуратуру из-за принятых в закон о комитете поправок

В комитете не согласны с ограничением предельного возраста председателя и ликвидацией должности заместителя председателя.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Государственного контрольного комитета Удмуртии Борис Сарнаев обратился к прокурору региона после принятия Госсоветом поправок в закон о комитете. Об этом сообщается на сайте ГКК. Речь идет о вступивших в силу с 4 декабря изменениях в закон «О Государственном контрольном комитете Удмуртской Республики».

«По мнению Комитета, Государственным Советом Удмуртской Республики при принятии указанных поправок допущены нарушения Конституции Российской Федерации, федерального и регионального законодательства», - говорится на сайте контрольного органа.

В связи с этим председатель ГКК направил обращение на имя прокурора Удмуртии Артема Николаева. В нем говорится, что установление ограничений в отношении лиц, замещающих государственные должности, относится к полномочиям Российской Федерации. Кроме того, по мнению Сарнаева, при принятии закона были допущены грубые процедурные нарушения. Аналогичное письмо направлено и председателю Госсовета Удмуртии Владимиру Невоструеву.

Напомним, что среди поправок в закон о ГКК было снижение предельного возраста для занятия должности председателя комитета — с 65 до 60 лет, а также ликвидация должности заместителя председателя. Борису Сарнаеву, возглавляющему комитет с 2008 года, 62 года.