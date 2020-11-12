Госкомитет по делам ГО и ЧС Удмуртии возглавил Евгений Шутов

До лета этого года он занимал пост первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Евгений Шутов стал председателем Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики. Указ о его назначении с 12 ноября опубликован на сайте главы и правительства региона. До лета этого года Евгений Шутов занимал пост первого заместителя начальника регионального главка МЧС.

«Высококлассный специалист, профессионал своего дела, уверен, что он сможет эффективно руководить новым государственным органом, который будет решать все поставленные перед ним задачи», - отозвался о Евгении Шутове председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В пресс-службе кабинета министров напомнили, что Комитет по делам ГО и ЧС был создан в этом году. Он будет контролировать все вопросы, связанные с обеспечением постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Предельная штатная численность комитета – 25 человек. Речь идет не о новых ставках, а о штатных единицах, переданных из других министерств и ведомств.

Наша справка: Шутов Евгений Владимирович родился 18 августа 1976 года в Ижевске. Образование высшее. В 1996 году закончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, в 2002 году – Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Специальность по образованию «Инженер пожарной безопасности».

09.1993-07.1996 гг. - курсант Екатеринбургского пожарно-технического училища МВД России.

07.1996-01.2000 гг. - начальник караула 4 пожарной части Управления Государственной противопожарной службы МВД Удмуртской Республики.

01.2000-07.2000 гг. – заместитель начальника 4 пожарной части Управления Государственной противопожарной службы МВД Удмуртской Республики.

07.2002-12.2002 гг. - начальник 1 пожарной части Управления Государственной противопожарной службы МЧС России Удмуртской Республики.

12.2002-01.2004 гг. - помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения центра управления силами Управления Государственной противопожарной службы МЧС России Удмуртской Республики.

01.2004-01.2010 гг. - заместитель начальника службы пожаротушения – начальник дежурной смены государственного учреждения «Центр управления силами федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике».

01.2010-06.2012 гг. - заместитель начальника (старший оперативный дежурный) государственного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Удмуртской Республике».

06.2012-02.2016 гг. - заместитель начальника Главного управления (по Государственной противопожарной службе) – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

02.2016-06.2020 гг. - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.