В Удмуртии создадут госкомитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Комитет создан после прекращения соглашения между МЧС России и правительством республики.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии подписал указ о создании государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Как пояснили ИА «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, после прекращения действия соглашения между регионом и МЧС России полномочия по защите населения от ЧС и ликвидации их последствий возвращаются к правительству региона.

«Создаваемому органу предлагается передать полномочия по организации деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства республики, реализации создания, эксплуатации и развития систем «112» и «Безопасный город», а также функции государственного заказчика по государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике», - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что система «112» заработала в полную силу с 20 декабря 2019 года.

Опыт создания подобного органа в структуре исполнительной власти успешно реализован в Чувашии, Башкирии и Татарстане.

Указ главы региона вступил в силу 21 января 2020 года. Контроль за исполнением возложен на председателя правительства Ярослава Семёнова.