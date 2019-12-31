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Запрет на продажу никотиновых пэков подросткам в Удмуртии начнет действовать с 10 января

16:06, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
Запрет на продажу никотиновых пэков подросткам в Удмуртии начнет действовать с 10 января
16:06, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
126
0
#дети\n#здоровье\n#безопасность\n#торговля\n#Удмуртия
Фото: ИА Сусанин
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Документ опубликован на официальном сайте главы и правительства Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей детям и подросткам в Удмуртии вступит в силу с 10 января. Поправки в закон разместили на официальном сайте главы и правительства республики 30 декабря. В пресс-службе регионального Госсовета напомнили, что они вступают в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 10 января 2020 года.

Продажа никотиновых пэков несовершеннолетним грозит штрафом. Физлицам придется заплатить от 3 до 5 тыс. рублей, должностным лицам – от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицам – от 500 тыс. до 1 млн рублей. Ряд торговых сетей решил снять с реализации жевательный никотин, однако при проверке специалисты Управления Роспотребнадзора обнаружили его в продаже и без документов.

16:06, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
126
0
#дети\n#здоровье\n#безопасность\n#торговля\n#Удмуртия

 

 

 


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