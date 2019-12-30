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Не смогли отказаться: в магазинах Ижевска выявили факты продажи никотиновых пэков без документов

10:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
Не смогли отказаться: в магазинах Ижевска выявили факты продажи никотиновых пэков без документов
10:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
113
0
#дети\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#происшествие
113
0

Ранее сообщалось, что несколько сетей откажутся от реализации продукции.

Ижевск. Удмуртия. В ходе проверок в магазинах Удмуртии специалисты выявили факты продажи некурительной никотиносодержащей продукции (пэков) без документов. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике, рейды прошли в минувшие выходные.

Так, трижды нарушения выявили в магазинах сети «Золотая табакерка». Кроме того, продавали пэки в «Красном и белом» и в четырех магазинах ИП Тарабаев А. В. в Ижевске, по одному случаю выявили в Уве, Сарапуле и Можге.

В результате проверок приостановили продажу 435 пэков, в том числе 208 жевательных и 227 для рассасывания. Информацию о выявленных нарушениях направили в региональное правительство, Прокуратуру Удмуртии, следователям и правоохранителям.

Напомним, в Удмуртии запретили продажу бестабачных никотиновых смесей детям и подросткам. За продажу «пэков» (снюсов) несовершеннолетним штраф для физлиц составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Власти Ижевска на прошлой неделе встретились с представителями торговых сетей и рассказали им о вредном влиянии пэков на организм человека. После пресс-служба Ижевска сообщила, что магазины «Золотая табакерка», «Баско» и «Красное и белое» приняли решение убрать опасную продукцию с полок и отказаться от дальнейших закупок.

Напомним, пэки представляют серьезную опасность из-за количества содержащегося в них никотина. В республике уже фиксировали случаи отравления школьников. С октября по декабрь три подростка попали на лечение в детский стационар наркологического диспансера. У одного ребёнка обнаружено острое отравление никотином.

10:30, 30 декабря, 2019
Ксения Чернова
113
0
#дети\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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