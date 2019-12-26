В Удмуртии ограничат время продажи никотиновых смесей

Поправки в законопроект рассмотрят на сессии Госсовета республики 27 декабря.





Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрят поправки в законопроект, запрещающий продажу несовершеннолетним снюсы и пэки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Соответствующие поправки парламентарии рассмотрят 27 декабря на сессии Государственного совета Удмуртии. Согласно изменениям, продажа бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним будет запрещена.

В снюсах и пэках зафиксировано повышенное содержание никотина, при этом вещества не попадают ни под какое регулирование и не запрещены. Законопроект реализуется в рамках поручений главы Удмуртии Александра Бречалова по ограничению доступа несовершеннолетних к никотиновым смесям.

В республике уже зафиксированы случаи отравления школьников снюсом. С октября по декабрь три подростка попали на лечение в детский стациониар наркологического диспансера. У одного ребёнка обнаружено острое отравление никотином.

Министерство промышленности и торговли Удмуртии разработало ещё один законопроект, ограничивающий время продажи никотиновых смесей.

«Снюс представляет собой измельченный увлажненный табак, в котором содержится значительная доза никотина. Мы понимаем, что популяризация снюсов создает угрозу вовлечения молодежи в наркозависимость. Предлагаемая к реализации на территории Удмуртии законодательная инициатива позволит ограничить продажу никотиновых смесей с 9.00 до 8.00 часов следующего дня», - сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.