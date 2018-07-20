Министр экономики Удмуртии останется без двух заместителей

Документ предусматривает сокращение предельной численности сотрудников ведомства.

Ижевск. Удмуртия. Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин останется без двух заместителей. Постановление о сокращении ставок с 4 до 2 подписал первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Документ предусматривает сокращение предельной численности сотрудников министерства до 78 штатных единиц.

«Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», - говорится в документе.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о проводимой административной реформе.

«До 1 июня 2019 года аппарат правительства и администрации главы сократится на 30 процентов. Это тоже экономия средств существенная. Мы проводим большую работу по оптимизации операционных услуг: кадры, бухгалтерия и, возможно, их объединение. По нашим оценкам, 380-420 млн рублей даст нам экономию», - сказал глава Удмуртии