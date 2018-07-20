play
pause
  • $ 63.27 ↑
  • € 73.48 ↑

Министр экономики Удмуртии останется без двух заместителей

12:21, 20 июля, 2018
12:21, 20 июля, 2018
482
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия
482
0

Документ предусматривает сокращение предельной численности сотрудников ведомства.

Ижевск. Удмуртия. Министр экономики Удмуртии Михаил Тумин останется без двух заместителей. Постановление о сокращении ставок с 4 до 2 подписал первый зампредседателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин.

Документ предусматривает сокращение предельной численности сотрудников министерства до 78 штатных единиц.

«Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», - говорится в документе.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о проводимой административной реформе.

«До 1 июня 2019 года аппарат правительства и администрации главы сократится на 30 процентов. Это тоже экономия средств существенная. Мы проводим большую работу по оптимизации операционных услуг: кадры, бухгалтерия и, возможно, их объединение. По нашим оценкам, 380-420 млн рублей даст нам экономию», - сказал глава Удмуртии

12:21, 20 июля, 2018
482
0
#кадры\n#Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10824

Лоукостер «Победа» начал продажу единых билетов из Москвы в Ижевск

8652
12:36, 18 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

8412
08:30, 13 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

7113
11:31, 13 июля, 2018

В Ижевске спилили незаконно установленную лестницу

6642
17:25, 19 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2124

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2106
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1944
19:59, 14 июля, 2018

Ударом молнии в Ростовской области убило беременную женщину

1859
13:19, 15 июля, 2018

Котята дикого амурского барса впервые за 60 лет родились в неволе

1842
12:49, 13 июля, 2018

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

18:35, 13 июля, 2018
2162

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

2106
13:53, 13 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1975
10:06, 14 июля, 2018

Орел или решка: грузинских полицейских отстранили от работы за бросание монетки

1774
19:33, 15 июля, 2018

Секс-скандал довел британского министра до отставки

1751
10:51, 15 июля, 2018

Мультимедиа

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Презентация проекта реконструкции Центральной площади Ижевска / 19 июля 2018

19 июля, 2018

Удмуртия в минуту: серийный выпуск «Авангарда» и закрытие дороги Ижевск - Аэропорт

19 июля, 2018