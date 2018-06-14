Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

Причиной стало непроведение депутатами заседания в течение трех месяцев подряд.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил распустить советы депутатов в муниципальных образования «Камбарское» и «Чернушинское». Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы и правительства республики.

С такой инициативой руководитель выступил из-за непроведения депутатами заседания в течение трех месяцев подряд.

Госсовет рассмотрит данный вопрос в первоочередном порядке на ближайшей сессии.