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Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

12:35, 14 июня, 2018
Анна Торхова
12:35, 14 июня, 2018
Анна Торхова
1571
0
#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#инициативы\n#закон\n#Госсовет Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
1571
0

Причиной стало непроведение депутатами заседания в течение трех месяцев подряд.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил распустить советы депутатов в муниципальных образования «Камбарское» и «Чернушинское». Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы и правительства республики.

С такой инициативой руководитель выступил из-за непроведения депутатами заседания в течение трех месяцев подряд.

Госсовет рассмотрит данный вопрос в первоочередном порядке на ближайшей сессии.

12:35, 14 июня, 2018
Анна Торхова
1571
0
#Ижевск\n#депутаты\n#Удмуртия\n#инициативы\n#закон\n#Госсовет Удмуртии

 

 

 


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