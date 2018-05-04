Конкурс по отбору кандидатур на должность главы стартовал в Можге

Собеседование с кандидатами в резиденции главы Удмуртии пройдёт 30 мая.

Можга. Удмуртия. Приём документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы МО «Город Можга» стартовал в четверг, 3 мая. Как сообщает пресс-служба можгинской администрации, документы принимаются до 17 мая.

Сам конкурс состоится в форме собеседования 30 мая 2018 года в 10:00 в резиденции главы Удмуртской Республики, расположенной в Ижевске по адресу: улица Лихвинцева, дом 25, кабинет 311.

Приём документов для участия в конкурсе ведётся в Можге в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: улица Можгинская, 59, кабинеты №№ 307, 309. Справочную информацию можно получить там же, или по телефонам 8(34139) 3-12-28 (приёмная), 3-26-54 (кабинет 309).

Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию лично следующие документы:

- личное заявление;

- анкета;

- две фотографии 4 x 6 см;

- копия и оригинал паспорта гражданина Российской Федерации;

- копии документов, подтверждающих образование, стаж, квалификацию, а также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- копия трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- справка о наличии (отсутствии) судимости;

- документы, подтверждающие направление главе Удмуртской Республики сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- письменное согласие на обработку своих персональных данных;

- документ (заключение медицинского учреждения) по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 г. № 989н.

Образцы документов размещены на сайте администрации Можги.

Напомним, в начале апреля в отставку ушёл Алексей Шишов, возглавлявший Можгу с 2015 года. За неделю до этого в отставку подал глава Можгинского района Удмуртии Аркадий Вершинин.