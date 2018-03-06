Александр Свинин: главная мера поддержки предпринимателей Удмуртии - дешевые длинные деньги

По словам первого вице-премьера Удмуртии, по итогам 2017 года в республике отмечена положительная бизнес-миграция и прирост числа индивидуальных предпринимателей.

Ижевск. Удмуртия. Первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин рассказал о повышении инвестиционной привлекательности региона и мерах, которые этому способствуют. Увеличение объема инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства – два источника роста национальной экономики, на которые обратил внимание в своем послании Президент России Владимир Путин.

«Второй источник роста – это увеличение инвестиций. Мы уже ставили задачу довести их до 25% от ВВП, а затем и до 27%. Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать, сделать во что бы то ни стало. Рассчитываю, что новое правительство совместно с Банком России представит конкретный план действий по этому направлению. Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Нам нужно обеспечить здесь высочайшую динамику, выйти на уровень, когда в среднем каждое второе предприятие в течение года осуществляет технологические изменения. Вот тогда будет заметно обновление экономики и промышленности.

Третий масштабный резерв экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40 процентам, а число занятых здесь вырасти с 19 до 25 миллионов человек», - сказал глава государства в своем ежегодном послании.

По прогнозу Минэкономики, объем инвестиций в 2017 году составит около 80 млрд рублей. На 2018 год в базовом варианте планируется достичь показателя 95,6 млрд рублей. «Увеличение объема инвестиций и улучшение инвестиционного климата в регионе было взято за основу с самого начала нашей работы», - отметил Александр Свинин. Помочь увеличить объем вложений призваны совершенствование инвестиционного законодательства, принцип «одного окна» в работе с внутренними и внешними инвесторами, проведенный аудит инвестплощадок и проектов. Большое внимание уделят и поиску новых рынков сбыта, привлечению длинных и дешевых денег для реализации проектов предприятий Удмуртии.

Так, в республике продолжается системная работа по совершенствованию регионального законодательства в области инвестиций и предпринимательской деятельности. Благодаря поправкам, одобренным Госсоветом в ходе последней сессии, время получения инвесторами льгот и мер поддержи сократится на четверть, резидентам ТОСЭР станет проще получить землю в аренду без проведения торгов. Кроме того, будет введена нулевая ставка по налогу на имущество и земельному налогу для резидентов ТОСЭР. Они получат льготы по налогу на прибыль (5%), взносам в социальные фонды (7,6%). Все получатели льгот из бюджета Удмуртии будут обязаны зарегистрироваться на территории региона. С 1 января 2018 года налоговые льготы получили инвесторы, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений. До этого, в ноябре 2017 года, в республике продлили «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и приняли закон, устанавливающий льготные налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную систему налогообложения.

Помимо административных преобразований, для предпринимателей регулярно проводятся образовательные проекты - форумы, сессии, акселераторы, онлайн-проекты. «Обучение позволяет развить компетенции представителей бизнес-сообщества, что важно для того, чтобы преуспеть в конкурентной среде», - рассказал Александр Свинин.

«Что касается малого и среднего предпринимательства, - это одно из перспективных направлений развития экономики Удмуртии. В сфере уже заняты около четверти населения региона и производится пятая часть ВРП, здесь есть потенциал для дальнейшего роста», - сказал Александр Свинин.

По итогам 2017 года в республике отметили положительную миграцию бизнеса. В Удмуртии зарегистрировалось на 79 предпринимателей больше, чем уехало, в 2016 году отток составил 98 предпринимателей. Также на 1000 выросло количество ИП, это 4 место в Поволжье. Подросла и доля кредитов, выданных предпринимателям сферы малого и среднего бизнеса Удмуртии. В общем объеме кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей показатель достиг 44%. По России цифра составляет 12,7%, ПФО – 20,2%. На 19,7% вырос объем кредитования.

«Главная мера поддержки предпринимателей - это дешевые длинные деньги. И задача «Корпорации развития Удмуртской Республики» – их привлечение по разным каналам. Также мы запускаем с российскими банками спецпроекты для бизнеса на территории Удмуртии. Первый такой проект был запущен с ВТБ24. Есть большие планы по работе с банком «Восточный», там тоже будут спецпрограммы для предпринимателей. Работаем с институтами развития, увеличили количество денег, привлеченных в Удмуртию из Фонда развития промышленности, по программам Корпорации МСП. В Сочи подписали соглашение с МСП-банком: в республике появится отделение банка, а это кредиты под 6,5 процента годовых для малого и среднего бизнеса. Что касается внутренних ресурсов, мы работаем над повышением эффективности их использования, доступности. В нашей микрокредитной компании Удмуртский фонд развития предпринимательства мы перестроили все бизнес-процессы. Сроки рассмотрения заявок и выдачи займов предпринимателям Удмуртии снизились в 5 раз. В течение первого полугодия введем онлайн заявку на займ», - рассказал Александр Свинин.