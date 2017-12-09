Глава Минтруда Удмуртии Надежда Губская ушла в отставку

Ее полномочия прекращены с 8 декабря.

Ижевск. Удмуртия. И.о. обязанности министра труда и миграционной политики УР Надежда Губская подала заявление об уходе с поста по собственному желанию. В пятницу, 8 декабря, глава республики Александр Бречалов принял ее отставку. Указ об этом размещен на официальном сайте органов власти региона.

Надежда Губская возглавила ведомство в 2014 году, после назначения своего предшественника Сергея Фефилова вице-премьером региона. С апреля 2018 года руководила министерством труда и миграционной политики в статусе исполняющей обязанности министра.

Кстати, с 1 января 2018 года министерство труда и миграционной политики Удмуртии будет упразднено. Его функции планируется передать вновь создаваемому министерству труда и социальной политики.

Наша справка

Губская Надежда Николаевна родилась 28 мая 1977 года в Ижевске. В 1999 году окончила УдГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2010 году – по специальности «Юриспруденция».

1994-1999 - студентка Удмуртского государственного университета

1999-2009 - специалист I категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, временно замещающая должность заместителя председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по труду

2009-2014 - заместитель министра труда Удмуртской Республики

2014 - первый заместитель министра труда Удмуртской Республики

2014-2017 - министр труда и миграционной политики Удмуртской Республики

Апрель – декабрь 2017 - исполняющая обязанности министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики