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      Глава Минтруда Удмуртии Надежда Губская ушла в отставку

      11:33, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      11:33, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      327
      0
      #власть\n#Удмуртия\n#кадровые перестановки\n#отставка\n#чиновники
      Фото: udmurt.ru
      327
      0

      Ее полномочия прекращены с 8 декабря.  

      Ижевск. Удмуртия. И.о. обязанности министра труда и миграционной политики УР Надежда Губская подала заявление об уходе с поста по собственному желанию. В пятницу, 8 декабря, глава республики Александр Бречалов принял ее отставку. Указ об этом размещен на официальном сайте органов власти региона. 

      Надежда Губская возглавила ведомство в 2014 году, после назначения своего предшественника Сергея Фефилова вице-премьером региона. С апреля 2018 года руководила министерством труда и миграционной политики в статусе исполняющей обязанности министра.   

      Кстати, с 1 января 2018 года министерство труда и миграционной политики Удмуртии будет упразднено. Его функции планируется передать вновь создаваемому министерству труда и социальной политики. 

      Наша справка

      Губская Надежда Николаевна родилась 28 мая 1977 года в Ижевске. В 1999 году окончила УдГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2010 году – по специальности «Юриспруденция». 

      1994-1999 - студентка Удмуртского государственного университета 

      1999-2009 - специалист I категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, временно замещающая должность заместителя председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по труду 

      2009-2014 - заместитель министра труда Удмуртской Республики 

      2014 - первый заместитель министра труда Удмуртской Республики 

      2014-2017 - министр труда и миграционной политики Удмуртской Республики 

      Апрель – декабрь 2017 - исполняющая обязанности министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики

      11:33, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      327
      0
      #власть\n#Удмуртия\n#кадровые перестановки\n#отставка\n#чиновники

       

       

       

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