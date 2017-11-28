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      Госсовет Удмуртии выступил против лишения «депутатского миллиона» на наказы избирателей

      11:16, 28 ноября, 2017
      11:16, 28 ноября, 2017
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      #власть и чиновники\n#депутаты\n#голосование\n#Госсовет Удмуртии
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      Как сообщил председатель профильной комиссии Юрий Тюрин, парламентарии пока не готовы отказаться от такой формы поддержки.

      Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии выступили против отмены расходов на исполнение наказов избирателей. Соответствующие изменения в законодательство представил на сессии регионального парламента во вторник, 28 ноября, министр финансов Удмуртской Республики Станислав Евдокимов. По его словам, отмена дотаций связана с требованиями федерального законодательства.

      «Данные изменения вносятся в целях реализации условий соглашения о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, заключенного между правительством республики и Минфином России, а также в связи с рекомендацией рабочей группы Минфина, которая здесь находилась», - ранее сообщал глава регионального Минфина Евдокимов.

      Напомним, что с 2014 года каждый депутат Госсовета получает 1 млн рублей на год для исполнения наказов избирателей. Как рассказал председатель постоянной комиссии Государственного Совета по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин, эти средства позволяют решать вопросы благоустройства и ЖКХ в округах. Так, только в Ижевске за два года были отремонтированы спортивные площадки, установлены и обустроены более 65 детских площадок. Также было отремонтировано и благоустроено более 55 территорий улиц, придомовых и пришкольных территорий, проведён частичный ремонт дорог.

      «Таким образом, средства бюджета Удмуртской Республики, направляемые в форме дотаций на реализацию наказов избирателей и повышение уровня благосостояния населения, имеют высокое социальное значение и позволяют укрепить доверие избирателей к депутатам и к органам власти в целом. Избиратели надеются и ждут, что данная работа будет продолжена депутатским корпусом на местах. <…> Мы готовы найти другие формы работы с правительством, но отказываться от данной формы мы не готовы», - сказал Юрий Тюрин.

      Головная комиссия предложила принять законопроект в первом чтении и позже внести в него поправки. С этим согласился 41 парламентарий, 5 выступили против, 2 – воздержались.

      11:16, 28 ноября, 2017
      1131
      0
      #власть и чиновники\n#депутаты\n#голосование\n#Госсовет Удмуртии

       

       

       

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