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      В Удмуртии выписывавший себе премии чиновник получил условный срок

      09:31, 19 ноября, 2017
      09:31, 19 ноября, 2017
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      #Удмуртия\n#чиновники\n#наказание\n#взятка\n#суд
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      Бывший глава администрации также отбывает наказание за взятки.

      Сарапульский район. Удмуртия. Экс-руководитель муниципального образования «Дулесовское» Сарапульского района Удмуртии Сергей Лагунов признан виновным в присвоении средств с использованием служебного положения.

      Следствие на основании материалов УФСБ России по Удмуртии установило, что Лагунов за два года трижды выписывал сам себе из бюджета премии за хорошую работу.

      Сарапульский районный суд признал предприимчивого чиновника виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ и осудил на 2 года условно. Приговор вступил в законную силу.

      Как отмечается, в период расследования Лагунов уже отбывал наказание в местах лишения свободы. В марте 2017 года он был признан судом виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

      09:31, 19 ноября, 2017
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      #Удмуртия\n#чиновники\n#наказание\n#взятка\n#суд

       

       

       

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