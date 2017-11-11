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      В Удмуртии создадут центр закупок

      11:00, 11 ноября, 2017
      11:00, 11 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#госзакупки
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      721
      0

      Учредителем государственного казенного учреждения выступит министерство финансов республики.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут «Региональный центр закупок». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

      Согласно документу, центр закупок создается в целях осуществления полномочий на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Удмуртии для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Финансирование его деятельности будет осуществляться за счет регионального бюджета.

      Учредителем государственного казенного учреждения выступить министерство финансов Удмуртии.

      11:00, 11 ноября, 2017
      721
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#госзакупки

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