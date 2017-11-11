В Удмуртии создадут центр закупок

Учредителем государственного казенного учреждения выступит министерство финансов республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создадут «Региональный центр закупок». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Ярослав Семенов.

Согласно документу, центр закупок создается в целях осуществления полномочий на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Удмуртии для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Финансирование его деятельности будет осуществляться за счет регионального бюджета.

Учредителем государственного казенного учреждения выступить министерство финансов Удмуртии.