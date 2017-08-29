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      США выступили против общения мальчика-сироты с родственниками из Удмуртии

      15:07, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      15:07, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      339
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети-сироты
      Фото: youtube.com (скрин с видео)
      339
      0

      Также американская стороны перестала отвечать на официальные запросы генконсульства России.

      Лос-Анджелес. США. Власти США выступили против общения сироты Даниэля Морозова с родственниками. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе уполномоченного при Президенте России по правам ребенка.

      «Власти США не идут на контакт и не дают возможности общаться с мальчиком, как родственникам со стороны отца, так и родственникам по линии матери (тете Даниэля и бабушке) и, в том числе, не отвечают на официальные запросы российского генконсульства. Никакой информации о местонахождении, в каком состоянии находится ребенок - не дают. Без объяснения причин. Говорят, что считают, что это внутреннее дело Соединенных Штатов Америки, поскольку Даниэль имеет двойное гражданство», - пояснили в пресс-службе детского омбудсмена.

      Уроженка Сарапула погибла в Лос-Анджелесе от рук бывшего мужа Константина Морозова. Его во время операции, проводимой правоохранителями, застрелили.

      Родственники погибшей женщины решили доставить ее тело на родину. Бабушка Даниэля Морозова также надеется перевезти в Россию и оставшегося сиротой внука. Позже стало известно, что пожилая женщина собралась к нему вылететь.

      15:07, 29 августа, 2017
      Яна Шамаева
      339
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#дети-сироты

       

       

       

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