США выступили против общения мальчика-сироты с родственниками из Удмуртии

Также американская стороны перестала отвечать на официальные запросы генконсульства России.

Лос-Анджелес. США. Власти США выступили против общения сироты Даниэля Морозова с родственниками. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе уполномоченного при Президенте России по правам ребенка.

«Власти США не идут на контакт и не дают возможности общаться с мальчиком, как родственникам со стороны отца, так и родственникам по линии матери (тете Даниэля и бабушке) и, в том числе, не отвечают на официальные запросы российского генконсульства. Никакой информации о местонахождении, в каком состоянии находится ребенок - не дают. Без объяснения причин. Говорят, что считают, что это внутреннее дело Соединенных Штатов Америки, поскольку Даниэль имеет двойное гражданство», - пояснили в пресс-службе детского омбудсмена.

Уроженка Сарапула погибла в Лос-Анджелесе от рук бывшего мужа Константина Морозова. Его во время операции, проводимой правоохранителями, застрелили.

Родственники погибшей женщины решили доставить ее тело на родину. Бабушка Даниэля Морозова также надеется перевезти в Россию и оставшегося сиротой внука. Позже стало известно, что пожилая женщина собралась к нему вылететь.