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      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      14:47, 24 августа, 2017
      14:47, 24 августа, 2017
      122
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      #Сарапул\n#МИД\n#США\n#Удмуртия\n#МИД РФ\n#происшествие\n#убийство
      Фото: кадр из видео KSBY News
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      Женщина последние 15 лет жила в США. Сиротой остался 9-летний Даниэль.

      Ижевск. Удмуртия. Уроженка Сарапула Наталья Морозова погибла от руки бывшего мужа Константина Морозова в США. Новость об убийстве женщины и похищении сына облетела все СМИ. По данным РБК, 48-летний мужчина забрал ребенка, застрелив при этом супругу. Его объявили в розыск. 

      Вечером 22 августа полицейские увидели Морозова, когда тот выходил из дома знакомых вместе с сыном. В завязавшейся перестрелке Константин получил травмы, и позже скончался в больнице. 9-летний Даниэль остался сиротой. Пока он находится на попечении социальных служб.

      Оказалось, что погибшая Наталья является уроженкой Удмуртии, 15 лет назад женщина уехала в США. Как рассказала информационному агентству «Сусанин» живущая в Сарапуле мать погибшей женщины Ирина Ившина, она хочет доставить тело дочери на родину. Кроме того, пенсионерка надеется перевезти внука в Удмуртию. Однако пенсия не позволяет ей оплатить все расходы.

      Пока семье пожилой женщины не удалось связаться с генконсульством России в Сан-Франциско, которое занимается этим делом.

      Как заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство отслеживает сложившуюся в США ситуацию. «Внешнеполитическое ведомство отслеживает ситуацию и будет оказывать несовершеннолетнему гражданину России всю необходимую консульскую помощь», - сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

      Информационное агентство «Сусанин» пока не располагает комментариями МИДа о возможности перевозки ребенка в Россию. 

      14:47, 24 августа, 2017
      122
      0
      #Сарапул\n#МИД\n#США\n#Удмуртия\n#МИД РФ\n#происшествие\n#убийство

       

       

       

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