  • $ 59.14 ↑
  • € 69.74 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртская бабушка осиротевшего в США мальчика собралась вылететь к нему

      17:32, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:32, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      183
      0
      #дети\n#Сарапул\n#США\n#отцы и дети\n#Лос-Анджелес\n#убийство
      Фото: youtube.com (скрин с видео)
      183
      0

      Женщина начали оформлять загранпаспорт.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртская бабушка осиротевшего в США Даниэля Морозова собралась вылететь к нему. Власти республики помогают оформить ей загранпаспорт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

      «С женщиной была встреча. Начато оформление загранпаспорта, ей оказывается содействие», - сообщил собеседник агентства.

      Напомним, уроженка Сарапула погибла в Лос-Анджелесе от рук бывшего мужа Константина Морозова. Отца ребенка в ходе операции застрелили полицейские.

      Родственники погибшей женщины решили доставить ее тело на родину. Также пенсионерка надеется перевезти в Удмуртию внука. Позже власти республики сообщили, что окажут помощь родственникам убитой.

      17:32, 25 августа, 2017
      Яна Шамаева
      183
      0
      #дети\n#Сарапул\n#США\n#отцы и дети\n#Лос-Анджелес\n#убийство

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4134

      Подрядчик прокомментировал ситуацию с потрескавшимся асфальтом на улице Грибоедова в Ижевске

      3701
      12:50, 18 августа, 2017

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      3463
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      2159
      11:52, 24 августа, 2017

      Улицу 10 лет Октября в Ижевске заволокло дымом

      2041
      20:49, 21 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      4730

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      1840
      10:00, 23 августа, 2017

      Путевки в Турцию стали продавать дешевле авиабилетов

      1074
      15:11, 18 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      978
      10:52

      Певец Евгений Осин пропал в Москве

      867
      15:36, 18 августа, 2017

      В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

      12:55, 18 августа, 2017
      945

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      716
      09:55, 24 августа, 2017

      Американский астронавт снял на видео Млечный путь

      667
      16:30, 19 августа, 2017

      МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

      655
      09:26, 18 августа, 2017

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      634
      12:35, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      УФСИН Удмуртии выходили котенка

      Жители Ижевска спасли расстрелянную неизвестными собаку