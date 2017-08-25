Удмуртская бабушка осиротевшего в США мальчика собралась вылететь к нему

Женщина начали оформлять загранпаспорт.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская бабушка осиротевшего в США Даниэля Морозова собралась вылететь к нему. Власти республики помогают оформить ей загранпаспорт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«С женщиной была встреча. Начато оформление загранпаспорта, ей оказывается содействие», - сообщил собеседник агентства.

Напомним, уроженка Сарапула погибла в Лос-Анджелесе от рук бывшего мужа Константина Морозова. Отца ребенка в ходе операции застрелили полицейские.

Родственники погибшей женщины решили доставить ее тело на родину. Также пенсионерка надеется перевезти в Удмуртию внука. Позже власти республики сообщили, что окажут помощь родственникам убитой.