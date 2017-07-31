Об этом на заседании правительства Удмуртии сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Антикризисным управляющим «Удмуртлеса» станет Евгений Родичкин. Об этом в понедельник, 31 июля, на заседании правительства Удмуртии сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

«По «Удмуртлесу» у меня нет поводов для того, чтобы начинать разбирательства. Первая же неделя работы покажет, какая там ситуация, пока речь идет о настройке более эффективной работы. Пока мы не говорим о какой-то крамоле, но то, что организация должна выполнять некоторые иные функции – у нас есть твердое убеждение», - сказал Бречалов.

Сейчас Родичкин является советником руководителя республики по вопросам АПК.