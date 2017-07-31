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      Антикризисным управляющим «Удмуртлеса» станет Евгений Родичкин

      09:42, 31 июля, 2017
      Яна Шамаева
      09:42, 31 июля, 2017
      Яна Шамаева
      445
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия
      Фото: twitter.com/brechalov
      445
      0

      Об этом на заседании правительства Удмуртии сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Антикризисным управляющим «Удмуртлеса» станет Евгений Родичкин. Об этом в понедельник, 31 июля, на заседании правительства Удмуртии сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

      «По «Удмуртлесу» у меня нет поводов для того, чтобы начинать разбирательства. Первая же неделя работы покажет, какая там ситуация, пока речь идет о настройке более эффективной работы. Пока мы не говорим о какой-то крамоле, но то, что организация должна выполнять некоторые иные функции – у нас есть твердое убеждение», - сказал Бречалов.

      Сейчас Родичкин является советником руководителя республики по вопросам АПК.

      09:42, 31 июля, 2017
      Яна Шамаева
      445
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия

       

       

       

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