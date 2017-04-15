Участники предварительного голосования «Единой России» обсудили на дебатах вопросы АПК и развития села в Удмуртии

В дискуссии приняли участие депутат Госсовета Удмуртии Валерий Песков, гендиректор агрохимцентра «Удмуртский» Николай Кычанов, директор государственного национального тетра Удмуртии Андрей Ураськин и гендиректор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Чиркова.

Ижевск. Удмуртия. Участники предварительного голосования «Единой России» обсудили на дебатах вопросы АПК и развития сел. В дискуссии приняли участие депутат Госсовета Удмуртии Валерий Песков, гендиректор агрохимцентра «Удмуртский» Николай Кычанов, директор государственного национального тетра Удмуртии Андрей Ураськин и гендиректор ООО «Зуринский Агрокомплекс» Елена Чиркова.

В ходе дебатов участники акцентировали внимание на комплексном развитии села, без которого не сможет динамично развиваться агропромышленный комплекс Удмуртской Республики.

По словам Николая Кычанова в 2016 году при всех сложностях республика могла оказать поддержку фермерам.

«Селяне ощутили весомую поддержку государства, как из регионального, так и из федерального бюджета. В 2016 году 22 фермера получили гранты. 15 было выдано начинающим, еще 7 – на развитие семейных ферм. В прошедшем году действовала также система мотивации кадров», - отметил в ходе своего выступления Николай Кычанов.

Участники дебатов также обсудили проблемы, которые, по их мнению, на данный момент требуют особого внимания. Это, к примеру, разрыв в развитии сельскохозяйственных предприятий в различных районах Удмуртии, а также отставание растениеводства от животноводства.

Депутат Госсовета Удмуртии Валерий Песков призвал обратить внимание и на развитие инфраструктуры сельских поселений.

«Нужно чтобы в райцентрах появились дома культуры и кинотеатры. Надо чтобы у людей появилась возможность посещать в том числе и различные спортивные занятия. Нужно продолжать строить спортивные объекты - бассейны, ледовые дворцы. Самое главное, нужно повысить уровень производительности труда, что приведет к повышению зарплаты. Тогда население сможет себе позволить тратить больше средства на эти мероприятия», - сказал Валерий Песков.

В свою очередь, Андрей Ураськин напомнил спикерам о партийном проекте «Единой России» - «Местный дом культуры». Благодаря этому мероприятию районные центры получают ощутимую дотацию на ремонт домов культуры.

«Если такие проекты будут продолжать существовать, то село будет у нас развиваться», - сказал Ураськин.

Спикеры также затронули тему газификации региона. По их мнению, сейчас нужно проработать вопрос доставки газа в частные дома, так как зачастую возникает проблема, когда газовый трубопровод заведен в село, однако в частные домохозяйства «голубое топливо» не попадает из-за дополнительных финансовых расходов, которые не могут себе позволить пенсионеры.