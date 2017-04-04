Президент «Петербургской политики» прокомментировал назначение Бречалова врио главы Удмуртии

По мнению Михаила Виноградова, это может повлиять на «усиление полпредской повестки».

Москва. Президент фонда «Петербургская политика» политолог Михаил Виноградов прокомментировал назначение Александра Бречалова на пост врио главы Удмуртии, назвав это событие, в частности, возможностью «усиления полпредской повестки». Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Врио назначен Бречалов. Нет повода не продолжить осмысление удмуртского кейса», - предложил Виноградов.

«1. Новая ситуация – не стали ждать следующего года (до этого думали, что группу губернаторов включая удмуртского уволят летом – и губренаторские выборы можно перенести на следующий год. Хотя в ускорении тоже есть логика – чтобы не проводить в регионе, где губернатор чувствуют себя неуютно из-за статуса врио.

2. Возможность усиления полпредской повестки. В частности, АП (администрация Президента России – прим. ред.) и Бабич получают возможность одновременно: а) обозначить новые результаты политики в части санации «неэффективных» управленцев, б) попробовать ускорить динамику в обещающем быть оживленным 2017 год, в) в рамках антикоррупционной повестки предъявить то, что делалось в последние годы тем же полпредством по накоплению правоохранительных вопросов в Перми (вокруг команды Бсасаргина), Удмуртии (где работа правоохранителей тоже шла не один день), Кирове (ну, вы помните). В зоне риска может тогда оказаться Марий Эл (никому не жалко и есть ощущение, что это там нюансы сращивания бизнеса и государства спрятаны хуже, чем в среднем по стране – да и проверок было немало). А при более радикальном сценарии – и территории с более узнаваемыми главами регионов. Здесь на узнаваемость больше других работал, конечно, Меркушкин. И есть еще интересный всем Нижний Новгород – хотя там все же ситуация исторически более деликатная, чем в Самаре.

3. Традиционно остается проблема того, что аресты резонанснее, чем приговоры по ним. Вследствие чего подвисает много резонансных дел без приговора. Здесь еще предстоит искать баланс между демонстрацией кровожадности и желанием еще больше напугать и без того не страдающие от завышенной самооценки элиты», - написал Михаил Виноградов.

Во вторник, 4 апреля, Президент России Владимир Путин назначил бывшего секретаря Общественной палаты России и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова на должность врио главы Удмуртии.

Его предшественник Александр Соловьев оказался под следствием по делу о взятках на строительстве Камского моста.