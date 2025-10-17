Закрыть
Сигнал «Ковёр» ввели в Ижевске

08:00, 17 октября, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#беспилотная опасность
Источник фото: Kandinsky by Sber AI
Радиус действия — 100 км.

Ижевск. Удмуртия. На территории Ижевска введён план «Ковёр». Об этом сообщил в своём ТГ-канале глава республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и ЧС Андрей Шуткин.

«Внимание! В 04:40 17 октября на территории города Ижевска введён сигнал «Ковёр». Радиус действия 100 км», — говорится в сообщении.

Также в 04:55 по местному времени представитель Росавиации проинформировал, что введённые в аэропортах Ижевска и Уфы ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

UPD: в 08:00 был дан отбой сигналу «Беспилотная опасность» на территории Удмуртской Республики. С аэропорта Ижевск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Также Шуткин дал отбой «Ковру».

