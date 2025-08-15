Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан вырос в пять раз. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С 1 января по 15 августа из республики отправили 966,5 тонн субстрата шампиньонной грибницы. За аналогичный период 2024 года из Удмуртии экспортировали 194,7 тонн продукта.

Так, 12 августа Управление проконтролировало отправку из региона 20 тонн грибницы.

«Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении.