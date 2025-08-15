Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В пять раз вырос экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан

14:45, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В пять раз вырос экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан
14:45, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#Удмуртия\n#Казахстан\n#удмуртский экспорт
Источник фото: unsplash.com (Gil Ndjouwou)
141
0

С января по август 2025 года было отправлено свыше 960 тонн субстрата.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года экспорт шампиньонной грибницы из Удмуртии в Казахстан вырос в пять раз. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С 1 января по 15 августа из республики отправили 966,5 тонн субстрата шампиньонной грибницы. За аналогичный период 2024 года из Удмуртии экспортировали 194,7 тонн продукта.

Так, 12 августа Управление проконтролировало отправку из региона 20 тонн грибницы.

«Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов. По итогу досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», — говорится в сообщении.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:45, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
141
0
#Удмуртия\n#Казахстан\n#удмуртский экспорт