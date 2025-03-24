Нылга. Удмуртия. При расчистке пола в прежней Нылгинской церкви, что в Увинском районе Удмуртии, рабочие обнаружили подземную камеру с отходящими от неё ходами. Об этом сообщается в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Теперь для продолжения восстановительных работ эту камеру требуется засыпать и выровнять над ней уровень пола. Но прежде необходимо её вместе со всеми деталями тщательно обмерить, зарисовать и отфотофиксировать», — говорится в сообщении.

Напомним, ещё в 2023 году к восстанавливаемому храму подвели газ.