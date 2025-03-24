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Неизвестное подземелье обнаружили в восстанавливаемом храме села Нылга в Удмуртии

12:10, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Неизвестное подземелье обнаружили в восстанавливаемом храме села Нылга в Удмуртии
12:10, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
257
0
#Увинский район\n#храмы Удмуртии\n#Нылга
Источник фото: vk.com/arh.nasledie (кадр из видео))
257
0

После обмеров её планируют засыпать.

Нылга. Удмуртия. При расчистке пола в прежней Нылгинской церкви, что в Увинском районе Удмуртии, рабочие обнаружили подземную камеру с отходящими от неё ходами. Об этом сообщается в соцсетях молодёжного волонтёрского движения «Под куполом небес».

«Теперь для продолжения восстановительных работ эту камеру требуется засыпать и выровнять над ней уровень пола. Но прежде необходимо её вместе со всеми деталями тщательно обмерить, зарисовать и отфотофиксировать», — говорится в сообщении.

Напомним, ещё в 2023 году к восстанавливаемому храму подвели газ

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12:10, 24 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
257
0
#Увинский район\n#храмы Удмуртии\n#Нылга