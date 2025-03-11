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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Более 8 600 квадратных метров охватил ямочный ремонт на дорогах Удмуртии с начала года

12:50, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 8 600 квадратных метров охватил ямочный ремонт на дорогах Удмуртии с начала года
12:50, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
67
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог
Источник фото: Миндортранс УР
67
0

Работы ведутся как на федеральной трассе, так и на дорогах регионального значения.

Ижевск. Удмуртися. С начала года в Удмуртии ямочный ремонт выполнили более чем на 8 600 квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

«Работы ведутся холодным и литым асфальтобетоном. Устранение аварийных дефектов — мера временная, но необходимая до начала дорожного сезона для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Так, 11 марта бригады подрядной организации продолжают работы на участках федеральной автодороги в Игринском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах, а также на региональных дорогах «Ижевск — Воткинск», «Ижевск — Сарапул», «Игра — Глазов», «Бураново — Киясово», «Можга — Бемыж», «Глазов — Красногорское» и «Юкаменское — Ворца».

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12:50, 11 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
67
0
#Удмуртия\n#ремонт дорог