Ижевск. Удмуртися. С начала года в Удмуртии ямочный ремонт выполнили более чем на 8 600 квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

«Работы ведутся холодным и литым асфальтобетоном. Устранение аварийных дефектов — мера временная, но необходимая до начала дорожного сезона для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.

Так, 11 марта бригады подрядной организации продолжают работы на участках федеральной автодороги в Игринском, Якшур-Бодьинском и Малопургинском районах, а также на региональных дорогах «Ижевск — Воткинск», «Ижевск — Сарапул», «Игра — Глазов», «Бураново — Киясово», «Можга — Бемыж», «Глазов — Красногорское» и «Юкаменское — Ворца».