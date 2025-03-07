Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные Удмуртию накроет снегопадом, вместе с которым придёт потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

Вечером 7 марта в республике пройдёт небольшой снег. В ночь на субботу снегопад усилится. В отдельных районах возможно ухудшение видимости. Температура воздуха составит -4…-9 градусов.

8 марта осадки сохранятся местами, воздух прогреется до 0...-5.

В ночь 9 марта осадки прекратятся, столбик термометра опустится до -6…-11 градусов. Днём снова пойдёт умеренный снег, ветер усилится, а видимость ухудшится. Температура воздуха днем составит -4...+1 градус.

В понедельник снег стихнет. Столбики термометров покажут -2…+3 градуса.

По предварительным данным, до конца следующей недели в республике сохранится оттепель с температурным фоном, характерным для начала апреля.