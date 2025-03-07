Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид Ижевск несбывшийся Лонгрид

9 марта воздух в Удмуртии прогреется до +1 градуса

12:34, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
9 марта воздух в Удмуртии прогреется до +1 градуса
12:34, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
171
0

В выходные ожидаются снегопады.

Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные Удмуртию накроет снегопадом, вместе с которым придёт потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии

Вечером 7 марта в республике пройдёт небольшой снег. В ночь на субботу снегопад усилится. В отдельных районах возможно ухудшение видимости. Температура воздуха составит -4…-9 градусов.

8 марта осадки сохранятся местами, воздух прогреется до 0...-5.

В ночь 9 марта осадки прекратятся, столбик термометра опустится до -6…-11 градусов. Днём снова пойдёт умеренный снег, ветер усилится, а видимость ухудшится. Температура воздуха днем составит -4...+1 градус.

В понедельник снег стихнет. Столбики термометров покажут -2…+3 градуса. 

По предварительным данным, до конца следующей недели в республике сохранится оттепель с температурным фоном, характерным для начала апреля. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:34, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода