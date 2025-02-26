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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Инфобизнесмен из Удмуртии Аяз Шабутдинов останется в СИЗО до середины августа

10:55, 26 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Инфобизнесмен из Удмуртии Аяз Шабутдинов останется в СИЗО до середины августа
10:55, 26 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Москва\n#Удмуртия\n#Аяз Шабутдинов
Источник фото: Суды общей юрисдикции Москвы
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В Москве началось рассмотрение дела по существу.

Москва. В Пресненском районном суде Москвы состоялось первое заседание по существу по делу блогера и предпринимателя из Удмуртии Аяза Шабутдинова. Как передаёт MSK1.RU, бизнес-коуча обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Объём дела превышает 280 томов

Защищают его три адвоката. Также на заседание 25 февраля пришли родственники и друзья подсудимого, заняв все свободные места.

Как передаёт «Лайф.ру», защита просила о назначении домашнего ареста, утверждая, что подсудимый сотрудничает со следствием и у него есть маленькие дети. Сам Шабутдинов в процессе слушания отметил, что не представляет угрозы для общества, а совершённое им преступление не является насильственным.

Но суд удовлетворил просьбу прокурора и установил для фигуранта новый срок заключения в СИЗО — до 12 августа 2025 года. Следующее заседание в Пресненском райсуде Москвы назначено на 17 марта.

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10:55, 26 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
125
0
#Москва\n#Удмуртия\n#Аяз Шабутдинов