Москва. В Пресненском районном суде Москвы состоялось первое заседание по существу по делу блогера и предпринимателя из Удмуртии Аяза Шабутдинова. Как передаёт MSK1.RU, бизнес-коуча обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Объём дела превышает 280 томов.

Защищают его три адвоката. Также на заседание 25 февраля пришли родственники и друзья подсудимого, заняв все свободные места.

Как передаёт «Лайф.ру», защита просила о назначении домашнего ареста, утверждая, что подсудимый сотрудничает со следствием и у него есть маленькие дети. Сам Шабутдинов в процессе слушания отметил, что не представляет угрозы для общества, а совершённое им преступление не является насильственным.

Но суд удовлетворил просьбу прокурора и установил для фигуранта новый срок заключения в СИЗО — до 12 августа 2025 года. Следующее заседание в Пресненском райсуде Москвы назначено на 17 марта.